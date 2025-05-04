Готовимся к лету: три ошибки по установке вентилятора, которые лучше не повторять

Спасаясь от летней жары, люди часто устанавливают вентиляторы неправильно. Но значение имеет не только зона расположения – надо обращать внимание и на форму вентилятора.

Related video

Об этом пишет The Sun.

Издание отмечает, что дома могут быть спроектированы так, чтобы сохранять тепло, а не отдавать его. И даёт рекомендации, как использовать вентилятор максимально эффективно.

Не ставьте вентилятор слишком высоко

Часто думают, что чем выше вентилятор, тем лучше он справляется с нагретым воздухом. Но лучше поставить прибор ближе в полу – там он сможет захватить более прохладный воздух и распределить его по помещению. Это так называемая зона Златовласки – термин пришёл из астрономии, а в бытовом применении он обозначает область с оптимальной температурой воздуха.

Можно настроить вентилятор так, чтобы он был направлен на стену, противоположную тому месту, где вы сидите, — это будет направлять воздух к поверхности.

Холодный воздух будет отражаться от стены, смешиваться с остальным воздухом и снижать общую температуру в помещении.

Не перекрывайте вентилятор мебелью

Для максимальной эффективности вентилятор не должен быть заблокирован – например, диваном, столом или шторами. Убедитесь, что свободной циркуляции воздуха ничего не мешает, иначе усилия по охлаждению помещения могут не дать желаемого результата.

Трюк со льдом

С учётом предыдущего совета, есть кое-что, чему, наоборот, самое место перед вентилятором. Вы можете поставить там поднос со льдом и таким образом «сгенерировать» холодный воздух, который прибор будет разносить по всему помещению.

Также надо учитывать форму и размер вентилятора. В комнатах, где люди собираются чаще, обычно жарче, поэтому для гостиной лучше выбрать один из таких вентиляторов:

Вентилятор башенного типа

Вентилятор на подставке

Настенный вентилятор

Безлопастной вентилятор

Вентилятор циркуляционного воздуха

Напольный вентилятор

При этом надо учитывать, что высокий вентилятор – например, напольный – может оказаться не лучшим вариантом для охлаждения всего помещения.

Для небольших помещений вроде спальни будет достаточно настольного вентилятора – ведь там не нужно, чтобы воздух циркулировал по всему помещению. Лучше, если охлаждаться будет только та область, где вы спите.

Ранее Фокус писал, что по результатам тестирования лучшими кондиционерами 2025 року признали 7 моделей. В частности, в бюджетном сегменте победил Frigidaire FFRA051WAE.

Также стало известно, что так называемые отходы кондиционеров могут производить электроэнергию. Правда, для этого понадобятся вертикальные ветряные генераторы.