Готуємося до літа: три помилки зі встановлення вентилятора, які краще не повторювати

Рятуючись від літньої спеки, люди часто встановлюють вентилятори неправильно. Але значення має не тільки зона розташування — треба звертати увагу і на форму вентилятора.

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Про це пише The Sun.

Видання зазначає, що будинки можуть бути спроектовані так, щоб зберігати тепло, а не віддавати його. І дає рекомендації, як використовувати вентилятор максимально ефективно.

Не ставте вентилятор занадто високо

Часто думають, що чим вище вентилятор, тим краще він справляється з нагрітим повітрям. Але краще поставити прилад ближче до підлоги — там він зможе захопити більш прохолодне повітря і розподілити його по приміщенню. Це так звана зона Золотоволоски — термін прийшов з астрономії, а в побутовому застосуванні він позначає область з оптимальною температурою повітря.

Можна налаштувати вентилятор так, щоб він був спрямований на стіну, протилежну тому місцю, де ви сидите, — це направлятиме повітря до поверхні.

Холодне повітря відбиватиметься від стіни, змішуватиметься з іншим повітрям і знижуватиме загальну температуру в приміщенні.

Не перекривайте вентилятор меблями

Для максимальної ефективності вентилятор не повинен бути заблокований — наприклад, диваном, столом або шторами. Переконайтеся, що вільній циркуляції повітря нічого не заважає, інакше зусилля з охолодження приміщення можуть не дати бажаного результату.

Трюк із льодом

З урахуванням попередньої поради, є дещо, чому, навпаки, саме місце перед вентилятором. Ви можете поставити там тацю з льодом і таким чином "згенерувати" холодне повітря, яке прилад розноситиме по всьому приміщенню.

Також треба враховувати форму і розмір вентилятора. У кімнатах, де люди збираються частіше, зазвичай спекотніше, тому для вітальні краще вибрати один із таких вентиляторів:

Вентилятор баштового типу

Вентилятор на підставці

Настінний вентилятор

Безлопатевий вентилятор

Вентилятор циркуляційного повітря

Підлоговий вентилятор

При цьому треба враховувати, що високий вентилятор — наприклад, підлоговий — може виявитися не найкращим варіантом для охолодження всього приміщення.

Для невеликих приміщень на кшталт спальні буде достатньо настільного вентилятора — адже там не потрібно, щоб повітря циркулювало по всьому приміщенню. Краще, якщо охолоджуватися буде тільки та область, де ви спите.

Раніше Фокус писав, що за результатами тестування найкращими кондиціонерами 2025 року визнали 7 моделей. Зокрема, в бюджетному сегменті переміг Frigidaire FFRA051WAE.

Також стало відомо, що так звані відходи кондиціонерів можуть виробляти електроенергію. Щоправда, для цього знадобляться вертикальні вітряні генератори.