Популярные смартфоны жителей 100 стран атакованы: что делать, если ваш телефон среди них

Компания Apple разослала срочное оповещение владельцам iPhone, ставшим жертвами опасной шпионской атаки. Там подчеркнули, что атака затронула жителей сотни стран.

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Об этом сообщает The Sun.

Техногигант призывает клиентов отнестись к оповещению серьёзно. В Apple заявляют об «одной из самых сложных ныне существующих цифровых угроз».

Имена пострадавших от атаки Apple не называет. Однако британское издание приводит слова итальянского журналиста Чиро Пеллегрино. В своей статье он сообщил, что «никогда ранее с таким не сталкивался, это впервые и это ужасно».

В предупредительном уведомлении Apple, в частности, говорится о том, что клиенты стали целями атаки именно из-за своего рода занятий, и что атака была целенаправленной: «Apple обнаружила, что вы подвергаетесь атаке наемного шпионского ПО, которое пытается удаленно взломать iPhone, связанный с вашей учетной записью Apple… Эта атака, скорее всего, нацелена именно на вас из-за того, кем вы являетесь или чем занимаетесь".

Обычно Apple держит в секрете свои методы обнаружения атак на iPhone. Также компания не раскрывает механизма действия атаки – в сообщении говорится лишь о «попытке шпионажа».

При этом в Apple заверяют, что мишенями атаки стало лишь небольшое количество конкретных людей, и что большинство пользователей она не затронет.

Тем же, кто получил тревожное сообщение, рекомендуют обратиться за помощью в службу экстренной помощи по вопросам безопасности, которую предоставляет служба цифровой безопасности некоммерческой организации Access Now. Со службой поддержки можно связаться через веб-сайт, она работает ежедневно и круглосуточно.

Ранее стало известно, что в Ирландии хакеры украли у бизнесмена десятки тысяч фунтов стерлингов с помощью его же смартфона.

Также Фокус писал, что в конце марта компания Google прекратила поддержку операционных систем Android 12 и Android 12L. Это означает, что некоторые смартфоны оказались в опасности: в частности, речь шла о Google Pixel 3a, Samsung Galaxy S10 и OnePlus 7, которые стали уязвимыми для хакерских атак.