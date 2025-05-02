Популярні смартфони жителів 100 країн атаковані: що робити, якщо ваш телефон серед них

Компанія Apple розіслала термінове сповіщення власникам iPhone, які стали жертвами небезпечної шпигунської атаки. Там підкреслили, що атака торкнулася жителів сотні країн.

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Про це повідомляє The Sun.

Техногігант закликає клієнтів поставитися до оповіщення серйозно. В Apple заявляють про "одну з найскладніших цифрових загроз, що існують нині".

Імена постраждалих від атаки Apple не називає. Однак британське видання наводить слова італійського журналіста Чіро Пеллегріно. У своїй статті він повідомив, що "ніколи раніше з таким не стикався, це вперше і це жахливо".

У попереджувальному повідомленні Apple, зокрема, йдеться про те, що клієнти стали цілями атаки саме через свій рід занять, і що атака була цілеспрямованою: "Apple виявила, що ви зазнаєте атаки найманого шпигунського ПЗ, яке намагається віддалено зламати iPhone, пов'язаний із вашим обліковим записом Apple... Ця атака, найімовірніше, націлена саме на вас через те, ким ви є або чим займаєтеся".

Зазвичай Apple тримає в секреті свої методи виявлення атак на iPhone. Також компанія не розкриває механізму дії атаки — у повідомленні йдеться лише про "спробу шпигунства".

Водночас в Apple запевняють, що мішенями атаки стала лише невелика кількість конкретних людей, і що більшість користувачів вона не торкнеться.

Тим же, хто отримав тривожне повідомлення, рекомендують звернутися по допомогу до служби екстреної допомоги з питань безпеки, яку надає служба цифрової безпеки некомерційної організації Access Now. Зі службою підтримки можна зв'язатися через вебсайт, вона працює щодня і цілодобово.

Раніше стало відомо, що в Ірландії хакери вкрали у бізнесмена десятки тисяч фунтів стерлінгів за допомогою його ж смартфона.

Також Фокус писав, що наприкінці березня компанія Google припинила підтримку операційних систем Android 12 і Android 12L. Це означає, що деякі смартфони опинилися в небезпеці: зокрема, йшлося про Google Pixel 3a, Samsung Galaxy S10 і OnePlus 7, які стали вразливими для хакерських атак.