Skype официально больше не существует: что случилось со всемирно известной программой

Корпорация Microsoft официально прекратила работу программы Skype с 5 мая 2025 года.

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Об этом сообщает Ateo Breaking.

"Skype официально больше не существует", — говорится в сообщении.

Отметим, что информация о потенциальном прекращении работы Skype появилась еще в конце февраля 2025 года.

А позже президент отдела приложений и платформ для совместной работы в Microsoft Джефф Типер в интервью CNBC подтвердил, что 5 мая программа Skype прекратит свою работу.

Клиентам, которые пользовались сервисом, предложили перейти на альтернативную программу Teams.

В Microsoft подчеркнули, что сделали это, чтобы оптимизировать бесплатные коммуникационные предложения для потребителей, и чтобы компания могла легче адаптироваться к потребностям клиентов.

В Teams пользователи имеют доступ ко многим основным функциям, которые были и в Skype: индивидуальные и групповые звонки, обмен сообщениями и обмен файлами. Кроме того, Teams предлагает расширенные функции, такие как проведение встреч, управление календарями, а также бесплатное создание сообществ и присоединение к ним.

Кроме того, в разделе Skype на сайте Windows есть сообщение, в котором говорится о закрытии мессенджера.

"С мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams", — посоветовали пользователям.

Напомним, 28 февраля Фокус писал о том, что корпорация Microsoft закрывает Skype в мае.

В январе 2023 сообщалось, что в Николаевской области приняли роды по Skype в карете "скорой".