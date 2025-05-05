Skype офіційно більше не існує: що сталось з всесвітньо відомою програмою

Корпорація Microsoft офіційно припинила роботу програми Skype з 5 травня 2025 року.

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Про це повідомляє Ateo Breaking.

"Skype офіційно більше не існує", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що інформація про потенційне припинення роботи Skype з'явилась ще наприкінці лютого 2025 року.

А згодом президент відділу додатків та платформ для спільної роботи в Microsoft Джефф Тіпер в інтерв’ю CNBC підтвердив, що 5 травня програма Skype припинить свою роботу.

Клієнтам, які користувались сервісом, запропонували перейти на альтернативну програму Teams.

В Microsoft підкреслили, що зробили це, аби оптимізувати безплатні комунікаційні пропозиції для споживачів, і щоб компанія могла легше адаптуватися до потреб клієнтів.

У Teams користувачі мають доступ до багатьох основних функцій, які були й у Skype: індивідуальні та групові дзвінки, обмін повідомленнями та обмін файлами. Крім того, Teams пропонує розширені функції, такі як проведення зустрічей, керування календарями, а також безплатне створення спільнот і приєднання до них.

Крім того, у розділі Skype на сайті Windows є повідомлення, у якому йдеться про закриття месенджера.

"З травня Skype більше не буде доступним. Продовжуйте телефонувати та спілкуватися в Teams", — порадили користувачам.

Нагадаємо, 28 лютого Фокус писав про те, що корпорація Microsoft закриває Skype у травні.

У січні 2023 повідомлялось, що у Миколаївській області прийняли пологи по Skype у кареті "швидкої".