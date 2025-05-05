Китай все равно выпускает чипы, несмотря на санкции США: на очереди процессоры от Xiaomi

Компания Xiaomi, которая уже давно обдумывала план создания собственного процессора, перешла от теории к практике. В частности, она запустила проект под названием Xring, а целью заявлен выпуск полноценного кастомного чипа для смартфонов.

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Об этом сообщает digitimes.com со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Как отмечает издание, Xiaomi уже пробовала выйти на рынок с чипами серии Surge, но большого успеха не добилась. Надежды на Xring гораздо более масштабные – официальный анонс может состоять уже в этом месяце.

Над новым проектом уже работает команда из тысячи человек во главе с бывшим топ-менеджером корпорации Qualcomm Цинь Муюном. С прототипом будущего чипа инсайдеры ознакомились ещё в марте, и, по их словам, он уже тогда почти не отличался от финальной версии.

Известно, что процессор будет восьмиядерным. В его основе – высокоинтенсивное ядро ​​Cortex-X925 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Его поддерживают три ядра Cortex-A725, работающие на частоте 2,6 ГГц, и четыре ядра Cortex-A520, работающие на частоте 2,0 ГГц.

Отмечают, что Xring юридически является отдельным проектом. Таким образом Xiaomi хочет минимизировать риск попасть под санкции США – тем более, что ранее такой прецедент уже произошёл с другой известной китайской компанией, Huawei.

Ранее стало известно, что китайский производитель смартфонов и электромобилей Xiaomi объявил о внедрении собственной модели искусственного интеллекта.

Также Фокус писал про смартфоны Xiaomi, которые работают дольше всех . Емкость батарей гаджетов, попавших в топ-5, превышает 5000 мАч.

В апреле этого года Xiaomi вывела на рынок спортивный электромобиль JMEV 01. Их бюджетная модель при этом способна развить максимальную скорость до 200 км/ч.