Китай все одно випускає чипи, незважаючи на санкції США: на черзі процесори від Xiaomi

Компанія Xiaomi, яка вже давно обмірковувала план створення власного процесора, перейшла від теорії до практики. Зокрема, вона запустила проєкт під назвою Xring, а метою заявлено випуск повноцінного кастомного чипа для смартфонів.

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Про це повідомляє digitimes.com з посиланням на інсайдерську інформацію.

Як зазначає видання, Xiaomi вже пробувала вийти на ринок із чипами серії Surge, але великого успіху не досягла. Надії на Xring набагато масштабніші — офіційний анонс може відбутися вже цього місяця.

Над новим проєктом уже працює команда з тисячі осіб на чолі з колишнім топменеджером корпорації Qualcomm Цинь Муюном. Із прототипом майбутнього чипа інсайдери ознайомилися ще в березні, і, за їхніми словами, він уже тоді майже не відрізнявся від фінальної версії.

Відомо, що процесор буде восьмиядерним. У його основі — високоінтенсивне ядро Cortex-X925 з тактовою частотою 3,2 ГГц. Його підтримують три ядра Cortex-A725, що працюють на частоті 2,6 ГГц, і чотири ядра Cortex-A520, що працюють на частоті 2,0 ГГц.

Зазначають, що Xring юридично є окремим проєктом. Отже, Xiaomi хоче мінімізувати ризик потрапити під санкції США — тим паче, що раніше такий прецедент уже стався з іншою відомою китайською компанією, Huawei.

Раніше стало відомо, що китайський виробник смартфонів і електромобілів Xiaomi оголосив про впровадження власної моделі штучного інтелекту.

Також Фокус писав про смартфони Xiaomi, які працюють найдовше. Ємність батарей гаджетів, що потрапили в топ 5, перевищує 5000 мАг.

У квітні цього року Xiaomi вивела на ринок спортивний електромобіль JMEV 01. Їхня бюджетна модель водночас здатна розвинути максимальну швидкість до 200 км/год.