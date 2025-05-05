Выборы президента в Румынии: российские хакеры атаковали сайты правительства

В воскресенье, 4 мая, российские хакеры атаковали сайты правительства Румынии и кандидатов в президенты, когда страна голосовала за своего следующего президента во время первого тура. Среди целей взломщиков были сайты министерств внутренних дел и юстиции Румынии.

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Об этом сообщило румынское информационное агентство G4media.

Как говорится в сообщении, атаку осуществила группа, известная как DDOSIA/NoName057. Хакеры поразили сайт Конституционного суда Румынии, главный правительственный портал, сайт Министерства иностранных дел Румынии и сайты кандидатов в президенты.

Согласно данным Национального управления по кибербезопасности, среди сайтов кандидатов, подвергшихся удару, были сайты претендентов от правящей коалиции Крина Антонеску, и мэра Бухареста Никушора Дана, который представляет себя как независимый кандидат.

Взломщики взяли на себя ответственность за кибератаку, сообщив об этом в своем канале в Telegram. Они указали, что среди целей были сайты министерств внутренних дел и юстиции.

В частности, национальное управление кибербезопасности Румынии заявило, что вебсайты, которые перечислили хакеры, уже функционировали в 14 часов по румынскому времени.

Что известно о группировке

NoName057 — пророссийская хакерская группировка, известная серией кибератак на правительственные веб-сайты, медиа и частные компании в Украине, США и нескольких странах Европы. Группа действует как свободная сеть цифровых активистов, целью которых является привлечение внимания и распространение прокремлевской повестки дня на Западе.

Напомним, эксперты еще до начала голосования называли Джордже Симиона, представителя ультраправой партии "Альянс за единство румын" (AUR) главным претендентом на победу в выборах президента Румынии.

Фокус также ранее писал, что в Румынии антиукраинская лидер румынской партии S.O.S. România Диана Шошоаке нарядилась в траурный наряд и пришла с похоронными венками и свечой к зданию Конституционного суда Румынии, где будут рассматривать ее апелляцию на решение Избирательного бюро о недопуске к президентским выборам пророссийского кандидата Келина Джорджеску.