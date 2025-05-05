Вибори президента в Румунії: російські хакери атакували сайти уряду

У неділю, 4 травня, російські хакери атакували сайти уряду Румунії та кандидатів у президенти, коли країна голосувала за свого наступного президента під час першого туру. Серед цілей зламників були сайти міністерств внутрішніх справ та юстиції Румунії.

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Про це повідомило румунське інформаційне агентство G4media.

Як йдеться у повідомленні, атаку здійснила група, відома як DDOSIA/NoName057. Хакери уразили сайт Конституційного суду Румунії, головний урядовий портал, сайт Міністерства закордонних справ Румунії та сайти кандидатів у президенти.

Згідно з даними Національного управління з кібербезпеки, серед сайтів кандидатів, що зазнали удару, були сайти претендентів від правлячої коаліції Кріна Антонеску та мера Бухареста Нікушора Дана, який представляє себе як незалежний кандидат.

Зламники взяли на себе відповідальність за кібератаку, повідомивши про це у своєму каналі в Telegram. Вони вказали, що серед цілей були сайти міністерств внутрішніх справ та юстиції.

Зокрема, національне управління кібербезпеки Румунії заявило, що вебсайти, які перелічили хакери, вже функціонували о 14 годині за румунським часом.

Що відомо про угруповання

NoName057 — проросійське хакерське угруповання, відоме серією кібератак на урядові вебсайти, медіа та приватні компанії в Україні, США та декількох країнах Європи. Група діє як вільна мережа цифрових активістів, метою яких є привернення уваги та поширення прокремлівського порядку денного на Заході.

Нагадаємо, експерти ще до початку голосування називали Джордже Сіміона, представника ультраправої партії "Альянс за єдність румунів" (AUR), головним претендентом на перемогу у виборах президента Румунії.

Фокус також раніше писав, що в Румунії антиукраїнська лідерка румунської партії S.O.S. România Діана Шошоаке вбралася в жалобне вбрання і прийшла з похоронними вінками та свічкою до будівлі Конституційного суду Румунії, де розглядатимуть її апеляцію на рішення Виборчого бюро про недопуск до президентських виборів проросійського кандидата Келіна Джорджеску.