Будьте осторожны! 10 ошибок, которые совершает каждый при резервном копировании данных

От сбоя программного обеспечения или от потери телефона не застрахован никто – ни обладатель флагманского девайса, ни пользователь бюджетной модели на Android. Эксперты определили десять самых распространенных ошибок, которых следует избегать при резервном копировании данных.

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Об этом сообщает androidpolice.com.

К таким ошибкам, например, относится небрежное отношение к организации файлов. Издание советует сначала грамотно организовать файлы, а уже потом запускать резервное копирование. Такой шаг поможет избежать путаницы: ведь если вы заранее подпишете нужные файлы, а ненужные – просто удалите, вам не нужно будет потом просматривать какие-то случайные файлы или платить за резервное копирование ненужных данных.

Проверяйте, доступно ли резервное копирование

Пользователи часто пропускают этот шаг – и напрасно. Обычно резервное копирование срабатывает без проблем, но вероятность сбоя все же не исключена, и в таком случае нужные файлы могут просто не восстановиться. Нет смысла делать резервную копию данных, если вы можете их потерять в результате ошибки программы.

Резервное копирование надо выполнять полностью

Неверным методом является резервное копирование только части данных. С одной стороны, пользователь вроде бы успокаивается, проведя такое частичное копирование, но с другой – будет неприятно удивлён, когда обнаружит, сколько данных в итоге пропало. Это становится проблемой, когда вы используете несколько приложений для одной и той же цели или если вы используете несколько телефонов.

Многие люди делают резервные копии своих сообщений Google и забывают о сообщениях WhatsApp или Signal. Или же они могут делать резервные копии данных на своем рабочем телефоне, но не на своем личном устройстве. Резервные копии должны включать данные из всех используемых вами приложений на всех ваших устройствах.

Не делайте резервное копирование всех данных «в одной корзине»

Одна из дорогостоящих ошибок резервного копирования данных — размещение файлов в одном месте. Например, если вы делаете резервную копию файлов на внешнем диске, вы рискуете потерять их все, если диск будет украден или утерян. Резервное копирование только в «облаке» – тоже не выход: вы можете потерять данные в случае сбоя в работе «облачного» сервиса. Поэтому лучше всего хранить несколько копий ваших данных в разных местах.

Выполняйте резервное копирование автоматически

Эксперты советуют не полагаться только на свою память и привычки. Несколько приложений, включая WhatsApp, Google Photos и Chrome, предлагают встроенные опции для синхронизации и резервного копирования ваших данных в «облако».

Таким образом, ручное копирование может усиливать эффект от автоматического – но не заменять его.

Не пропускайте полное резервное копирование при передаче данных с телефона

Опция довериться только «облачному» резервному копированию при замене телефона выглядит привлекательно – но на самом деле она не очень надёжна. «Облачное» копирование может переносить ваши данные – например, события календаря и контакты, но приложения 2FA часто не переносят данные. Поэтому перед заменой телефона лучше выполнить полное резервное копирование.

Не пренебрегайте шифрованием копий

Многие из файлов, которые вы копируете, например, случайные сообщения или фотографии, могут показаться не такими уж важными. Однако ваши резервные копии содержат некоторую конфиденциальную информацию, и нежелательно, чтобы эта информация попала в чужие руки.

Проверьте, какой тип шифрования использует ваш поставщик услуг резервного копирования, и убедитесь, что никто, кроме вас, не может расшифровать файлы. Лучшим вариантом будет выбрать поставщика, который использует систему шифрования с нулевым разглашением. Это означает, что только вы владеете ключом для расшифровки ваших файлов.

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Выполняйте резервное копирование регулярно

Если вы делаете резервное копирование от случая к случаю, вы рискуете забыть, что вы скопировали и что осталось. Если вы вручную создаете резервные копии файлов, придерживайтесь графика резервного копирования. В идеале выполняйте резервное копирование ежедневно или хотя бы еженедельно.

Не экономьте на безопасности

Резервное копирование файлов в надежное хранилище может стоить недешево. Например, если у вас есть фотографии и видео, вы, скорее всего, платите за хранилище Google One, А если вы хотите сделать резервную копию файлов на внешнем диске, вам понадобится качественный NAS или портативный SSD.

Не перезаписывайте старые файлы в процессе

Многие люди полагают, что им нужна только резервная копия последних файлов. Они удаляют или перезаписывают старые версии своих файлов, не задумываясь. Это может стать проблемой, если вы хотите восстановить предыдущую версию документа. Чтобы этого избежать, храните старые файлы до тех пор, пока не будете уверены, что они вам не нужны.

Ранее Фокус писал, что в конце марта компания Google прекратила поддержку операционных систем Android 12 и Android 12L. Это означает, что некоторые смартфоны оказались в опасности : в частности, речь шла о Google Pixel 3a, Samsung Galaxy S10 и OnePlus 7, которые стали уязвимыми для хакерских атак.