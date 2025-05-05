Обережно! 10 помилок, яких припускається кожен під час резервного копіювання даних

Від збою програмного забезпечення або від втрати телефону не застрахований ніхто — ні власник флагманського девайса, ні користувач бюджетної моделі на Android. Експерти визначили десять найпоширеніших помилок, яких слід уникати під час резервного копіювання даних.

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Про це повідомляє androidpolice.com.

До таких помилок, наприклад, належить недбале ставлення до організації файлів. Видання радить спочатку грамотно організувати файли, а вже потім запускати резервне копіювання. Такий крок допоможе уникнути плутанини: адже якщо ви заздалегідь підпишете потрібні файли, а непотрібні — просто видалите, вам не потрібно буде потім переглядати якісь випадкові файли або платити за резервне копіювання непотрібних даних.

Перевіряйте, чи доступне резервне копіювання

Користувачі часто пропускають цей крок — і даремно. Зазвичай резервне копіювання спрацьовує без проблем, але ймовірність збою все ж не виключена, і в такому разі потрібні файли можуть просто не відновитися. Немає сенсу робити резервну копію даних, якщо ви можете їх втратити внаслідок помилки програми.

Резервне копіювання треба виконувати повністю

Неправильним методом є резервне копіювання тільки частини даних. З одного боку, користувач начебто заспокоюється, провівши таке часткове копіювання, але з іншого — буде неприємно здивований, коли виявить, скільки даних у підсумку зникло. Це стає проблемою, коли ви використовуєте кілька застосунків для однієї й тієї самої мети або якщо ви використовуєте кілька телефонів.

Багато людей роблять резервні копії своїх повідомлень Google і забувають про повідомлення WhatsApp або Signal. Або ж вони можуть робити резервні копії даних на своєму робочому телефоні, але не на своєму особистому пристрої. Резервні копії повинні включати дані з усіх використовуваних вами додатків на всіх ваших пристроях.

Не робіть резервне копіювання всіх даних "в одному кошику"

Одна з дорогих помилок резервного копіювання даних — розміщення файлів в одному місці. Наприклад, якщо ви робите резервну копію файлів на зовнішньому диску, ви ризикуєте втратити їх усі, якщо диск буде вкрадений або загублений. Резервне копіювання тільки в "хмарі" — теж не вихід: ви можете втратити дані в разі збою в роботі "хмарного" сервісу. Тому найкраще зберігати кілька копій ваших даних у різних місцях.

Виконуйте резервне копіювання автоматично

Експерти радять не покладатися лише на свою пам'ять і звички. Кілька застосунків, включно з WhatsApp, Google Photos і Chrome, пропонують вбудовані опції для синхронізації та резервного копіювання ваших даних у "хмару".

Таким чином, ручне копіювання може посилювати ефект від автоматичного — але не замінювати його.

Не пропускайте повне резервне копіювання під час передавання даних із телефона

Опція довіритися тільки "хмарному" резервному копіюванню під час заміни телефону має привабливий вигляд — але насправді вона не дуже надійна. "Хмарне" копіювання може переносити ваші дані — наприклад, події календаря і контакти, але додатки 2FA часто не переносять дані. Тому перед заміною телефону краще виконати повне резервне копіювання.

Не нехтуйте шифруванням копій

Багато з файлів, які ви копіюєте, наприклад, випадкові повідомлення або фотографії, можуть здатися не такими вже й важливими. Однак ваші резервні копії містять деяку конфіденційну інформацію, і небажано, щоб ця інформація потрапила в чужі руки.

Перевірте, який тип шифрування використовує ваш постачальник послуг резервного копіювання, і переконайтеся, що ніхто, крім вас, не може розшифрувати файли. Найкращим варіантом буде вибрати постачальника, який використовує систему шифрування з нульовим розголошенням. Це означає, що тільки ви володієте ключем для розшифрування ваших файлів.

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Виконуйте резервне копіювання регулярно

Якщо ви робите резервне копіювання від випадку до випадку, ви ризикуєте забути, що ви скопіювали і що залишилося. Якщо ви вручну створюєте резервні копії файлів, дотримуйтеся графіка резервного копіювання. В ідеалі виконуйте резервне копіювання щодня або хоча б щотижня.

Не економте на безпеці

Резервне копіювання файлів у надійне сховище може коштувати недешево. Наприклад, якщо у вас є фотографії та відео, ви, найімовірніше, платите за сховище Google One, а якщо ви хочете зробити резервну копію файлів на зовнішньому диску, вам знадобиться якісний NAS або портативний SSD.

Не перезаписуйте старі файли в процесі

Багато людей вважають, що їм потрібна тільки резервна копія останніх файлів. Вони видаляють або перезаписують старі версії своїх файлів, не замислюючись. Це може стати проблемою, якщо ви хочете відновити попередню версію документа. Щоб цього уникнути, зберігайте старі файли доти, доки не будете впевнені, що вони вам не потрібні.

Раніше Фокус писав, що наприкінці березня компанія Google припинила підтримку операційних систем Android 12 і Android 12L. Це означає, що деякі смартфони опинилися в небезпеці Зокрема, йшлося про Google Pixel 3a, Samsung Galaxy S10 і OnePlus 7, які стали вразливими для хакерських атак.