6 настроек, которые владельцы смартфонов должны изменить как можно скорее

Samsung выпустила стабильную версию One UI 7 для флагманских устройств 2024 года и более ранних. После обновления телефона Samsung Galaxy, ознакомьтесь со следующими настройками для улучшения пользовательского опыта.

Разделенная панель уведомлений

В One UI 7 Samsung приняла разделенную панель уведомлений и панель быстрых настроек. Теперь смахивание вниз из правого верхнего угла открывает быстрые настройки, а смахивание вниз с левого угла расширяет панель уведомлений.

Если не нравится это изменение, можно вернуться к классической панели уведомлений. Для этого разверните меню быстрых настроек и коснитесь значка карандаша в правом верхнем углу. Затем выберите "Настройки панели" в правом верхнем углу и нажмите "Вместе". Вы можете настроить шесть переключателей быстрых настроек, которые появляются в этом режиме.

Samsung удалила эту функцию несколько лет назад, но вернула ее вместе с One UI 7. Если вы установили огромную библиотеку приложений и игр на свой телефон, вертикальный ящик приложений упростит и ускорит их просмотр.

Переключиться на него легко. Откройте ящик приложений, нажмите кнопку меню с тремя точками, расположенную справа от строки поиска, и выберите "По алфавиту". Это упорядочивает установленные приложения в алфавитном порядке и переключает их в вертикальный макет. Также есть быстрая полоса прокрутки, что позволяет легко перейти к нужному разделу в панели приложений.

Если вы опытный пользователь Galaxy, вероятно, используете Good Lock и его различные модули на своем телефоне. После обновления до One UI 7 появилось несколько новых функций и улучшений.

Например, при помощи Home Up можно настраивать домашний экран и анимацию. Например, можно размещать наклейки, значки приложений, текстовые блоки и виджеты в любом месте домашнего экрана. Можно отказаться от традиционного макета и придумать что-то свое. Можно также настроить анимацию жестов "Домой", настроить затухание, жесткость и интенсивность движения значка.

Now Bar — одна из ключевых новых функций One UI 7. Она отображает контекстную и релевантную информацию в нижней части экрана блокировки телефона Galaxy или в виде уведомлений в строке состояния. По умолчанию Now Bar отображает только информацию из выбранных приложений.

После установки One UI 7, перейдите в Настройки — Экран блокировки и AOD — Now Bar — включите или выключите приложения, которые отображают важную информацию. Например, можно активировать переключатели для Media Player, Google Maps, Sports from Google и Clock, советуют эксперты.

Если вы используете Always On Display на смартфоне, можете включить Now Bar в этом режиме. Для этого перейдите в Настройки — Экран блокировки и AOD — Always On Display и включите опцию Показывать Now Bar.

Мини-виджеты экрана блокировки

Вы также можете добавлять мини-виджеты на экран блокировки и они будут всегда видны, чего не было раньше. Добавить их можно таким образом: продолжительное нажатие на экран блокировки — разблокировка телефона, когда появится запрос — нажатие на "Добавить виджеты", чтобы открыть список виджетов, включая камеру, галерею, аккумулятор и календарь. Из-за ограничений по пространству вы можете добавить только два мини-виджета.

Находясь на странице редактирования экрана блокировки, коснитесь виджета часов, чтобы настроить его. Samsung добавила несколько новых тем и стилей шрифтов в One UI 7.

Фильтры камеры

После обновления до One UI 7 эксперты были приятно удивлены параметрами настройки фильтров в приложении Camera. Samsung сделала их более настраиваемыми, позволяя настраивать цветовую температуру, контрастность, насыщенность и зернистость по своему вкусу. Вы также можете создать пользовательский фильтр, используя базовое изображение по вашему выбору. Компания грамотно реализовала эту функцию, позволяя настраивать фильтры отдельно для передней и задней камер.

