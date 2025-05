6 налаштувань, які власники смартфонів повинні змінити якомога швидше

Samsung випустила стабільну версію One UI 7 для флагманських пристроїв 2024 року і більш ранніх. Після оновлення телефону Samsung Galaxy, ознайомтеся з наступними налаштуваннями для поліпшення користувацького досвіду.

Про це пише androidpolice.com.

Розділена панель сповіщень

В One UI 7 Samsung прийняла розділену панель повідомлень і панель швидких налаштувань. Тепер змахування вниз із правого верхнього кута відкриває швидкі налаштування, а змахування вниз із лівого кута розширює панель повідомлень.

Якщо не подобається ця зміна, можна повернутися до класичної панелі сповіщень. Для цього розгорніть меню швидких налаштувань і торкніться значка олівця в правому верхньому куті. Потім виберіть "Налаштування панелі" у правому верхньому куті та натисніть "Разом". Ви можете налаштувати шість перемикачів швидких налаштувань, які з'являються в цьому режимі.

Вертикальний висувний ящик для додатків

Samsung видалила цю функцію кілька років тому, але повернула її разом з One UI 7. Якщо ви встановили величезну бібліотеку застосунків та ігор на свій телефон, вертикальний ящик застосунків спростить і прискорить їхній перегляд.

Переключитися на нього легко. Відкрийте скриньку додатків, натисніть кнопку меню з трьома крапками, розташовану праворуч від рядка пошуку, і виберіть "За алфавітом". Це впорядковує встановлені додатки в алфавітному порядку і перемикає їх у вертикальний макет. Також є швидка смуга прокрутки, що дає змогу легко перейти до потрібного розділу в панелі додатків.

Хороший замок

Якщо ви досвідчений користувач Galaxy, ймовірно, використовуєте Good Lock і його різні модулі на своєму телефоні. Після оновлення до One UI 7 з'явилося кілька нових функцій і поліпшень.

Наприклад, за допомогою Home Up можна налаштовувати домашній екран і анімацію. Наприклад, можна розміщувати наклейки, значки додатків, текстові блоки і віджети в будь-якому місці домашнього екрана. Можна відмовитися від традиційного макета і придумати щось своє. Можна також налаштувати анімацію жестів "Додому", налаштувати загасання, жорсткість та інтенсивність руху значка.

Смартфон Samsung Фото: Bridenstine

Зараз бар

Now Bar — одна з ключових нових функцій One UI 7. Вона відображає контекстну та релевантну інформацію в нижній частині екрана блокування телефону Galaxy або у вигляді сповіщень у рядку стану. За замовчуванням Now Bar відображає тільки інформацію з обраних додатків.

Після встановлення One UI 7, перейдіть у Налаштування — Екран блокування та AOD — Now Bar — увімкніть або вимкніть додатки, які відображають важливу інформацію. Наприклад, можна активувати перемикачі для Media Player, Google Maps, Sports from Google і Clock, радять експерти.

Якщо ви використовуєте Always On Display на смартфоні, можете ввімкнути Now Bar у цьому режимі. Для цього перейдіть у Налаштування — Екран блокування та AOD — Always On Display і ввімкніть опцію Показувати Now Bar.

Міні-віджети екрана блокування

Ви також можете додавати міні-віджети на екран блокування і їх буде завжди видно, чого не було раніше. Додати їх можна таким чином: тривале натискання на екран блокування — розблокування телефону, коли з'явиться запит — натискання на "Додати віджети", щоб відкрити список віджетів, включно з камерою, галереєю, акумулятором і календарем. Через обмеження щодо простору ви можете додати лише два міні-віджети.

Перебуваючи на сторінці редагування екрана блокування, торкніться віджета годинника, щоб налаштувати його. Samsung додала кілька нових тем і стилів шрифтів в One UI 7.

Фільтри камери

Після оновлення до One UI 7 експерти були приємно здивовані параметрами налаштування фільтрів у застосунку Camera. Samsung зробила їх більш настроюваними, даючи змогу налаштовувати колірну температуру, контрастність, насиченість і зернистість на свій смак. Ви також можете створити користувацький фільтр, використовуючи базове зображення за вашим вибором. Компанія грамотно реалізувала цю функцію, даючи змогу налаштовувати фільтри окремо для передньої і задньої камер.

