Эксперты назвали 6 приложений, которые стоит поставить на каждый на смартфон-"раскладушку"

Пока что далеко не все приложения оптимизированы для больших складных экранов, но эксперты советуют обратить внимание на топ-6 программ, подходящих для любого складного телефона.

Related video

Об этом пишет androidpolice.com.

Издание представило свой топ-6 приложений для складных гаджетов.

Samsung Internet

Его называют лучшим браузером для больших экранов, который, к тому же, идеально подходит для складных устройств. Браузер предлагает настоящую настольную раскладку с правильной панелью вкладок вверху, полной адресной строкой и настраиваемой панелью инструментов.

Можно даже настроить веб-сайты на открытие в режиме рабочего стола по умолчанию. На складных устройствах Samsung Galaxy браузер также поддерживает сторонние плагины, такие как блокировщики рекламы, инструменты перевода и многое другое.

Amazon Kindle

Одна из лучших опций складного телефона – удобность для чтения: это могут быть статьи, и электронные письма, и книги. Несмотря на множество других доступных приложений для чтения, эксперты рекомендуют именно Amazon Kindle – ведь оно обеспечивает «настоящий эффект чтения».

Есть и множество полезных функций – выделение текста, поддержка пользовательских шрифтов и возможность перелистывать страницы с помощью кнопок регулировки громкости.

Duet Display

Весь смысл приобретения складного устройством в стиле книги заключается в том, чтобы максимально использовать большой внутренний дисплей. Одно из самых удобных в этом контексте приложений — Duet Display, которое превращает ваше складное устройство во внешний монитор. Все, что вам нужно сделать, - это установить приложение на ноутбук и складной планшет, подключить их с помощью кабеля USB, и таким образом вы получите второй экран. Доступен и беспроводной режим, который использует Wi-Fi для синхронизации между устройствами.

Большинство основных функций Duet Display бесплатны, а приложение даже поддерживает сенсорный ввод.

Microsoft Outlook

Это одно из самых удобных приложений для проверки корреспонденции на складном устройстве. По функционалу, по словам экспертов, оно опережает даже Gmail.

Microsoft Outlook Outlook в полной мере использует преимущества большого экрана, предлагая двухпанельную компоновку на складных устройствах. Почтовый ящик при этом находится слева, а содержимое выбранного письма – справа, как на десктопе.

Canva

Это приложение и так является одним из лучших для создателей контента, но на складных устройствах оно проявляет себя ещё выразительней. Canva прекрасно масштабируется под размер и ориентацию экрана складного устройства, и вы можете использовать почти все те же инструменты, что и в настольной версии.

На таких устройствах, как Samsung Galaxy Z Fold 6, работать вдвойне удобнее благодаря поддержке стилуса.

Evernote

Это одно из немногих приложений для заметок на Android, которое действительно использует преимущества больших дисплеев. На складных устройствах приложение предлагает двухпанельную компоновку, позволяя просматривать список заметок слева и редактировать выбранную заметку справа. Такая настройка делает навигацию и управление заметками намного более эффективными.

Одна из лучших функций Evernote – интеграция с Google Calendar, которая позволяет вам легко связать свои заметки с вашим расписанием.

Напомним, телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 оказался в числе лучших смартфонов с поддержкой стилуса.