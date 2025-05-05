Експерти назвали 6 додатків, які варто поставити на кожен на смартфон-"розкладачку"

Поки що далеко не всі додатки оптимізовані для великих складних екранів, але експерти радять звернути увагу на топ-6 програм, які підходять для будь-якого складного телефону.

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Про це пише androidpolice.com.

Видання представило свій топ-6 застосунків для складних гаджетів.

Samsung Internet

Його називають найкращим браузером для великих екранів, який, до того ж, ідеально підходить для складних пристроїв. Браузер пропонує справжню настільну розкладку з правильною панеллю вкладок угорі, повним адресним рядком і панеллю інструментів, яку можна налаштувати.

Можна навіть налаштувати веб-сайти на відкриття в режимі робочого столу за замовчуванням. На складних пристроях Samsung Galaxy браузер також підтримує сторонні плагіни, такі як блокувальники реклами, інструменти перекладу та багато іншого.

Amazon Kindle

Одна з найкращих опцій складного телефона — зручність для читання: це можуть бути і статті, і електронні листи, і книжки. Попри безліч інших доступних додатків для читання, експерти рекомендують саме Amazon Kindle — адже він забезпечує "справжній ефект читання".

Є й безліч корисних функцій — виділення тексту, підтримка користувацьких шрифтів і можливість перегортати сторінки за допомогою кнопок регулювання гучності.

Дуетний дисплей

Увесь сенс придбання складного пристрою в стилі книги полягає в тому, щоб максимально використовувати великий внутрішній дисплей. Один із найзручніших у цьому контексті застосунків — Duet Display, який перетворює ваш складаний пристрій на зовнішній монітор. Усе, що вам потрібно зробити, — це встановити застосунок на ноутбук і складаний планшет, під'єднати їх за допомогою кабелю USB, і таким чином ви отримаєте другий екран. Доступний і бездротовий режим, який використовує Wi-Fi для синхронізації між пристроями.

Більшість основних функцій Duet Display безкоштовні, а додаток навіть підтримує сенсорне введення.

Microsoft Outlook

Це один із найзручніших додатків для перевірки кореспонденції на складному пристрої. За функціоналом, за словами експертів, він випереджає навіть Gmail.

Microsoft Outlook Outlook повною мірою використовує переваги великого екрана, пропонуючи двопанельне компонування на складних пристроях. Поштова скринька при цьому розташована ліворуч, а вміст обраного листа — праворуч, як на десктопі.

Canva

Цей застосунок і так є одним із найкращих для творців контенту, але на складних пристроях він проявляє себе ще виразніше. Canva прекрасно масштабується під розмір і орієнтацію екрана складного пристрою, і ви можете використовувати майже всі ті ж інструменти, що і в настільній версії.

На таких пристроях, як Samsung Galaxy Z Fold 6, працювати вдвічі зручніше завдяки підтримці стилуса.

Evernote

Це один із небагатьох додатків для нотаток на Android, який дійсно використовує переваги великих дисплеїв. На складних пристроях застосунок пропонує двопанельне компонування, даючи змогу переглядати список нотаток зліва та редагувати обрану нотатку праворуч. Таке налаштування робить навігацію та керування нотатками набагато ефективнішими.

Одна з найкращих функцій Evernote — інтеграція з Google Calendar, яка дає вам змогу легко пов'язати свої нотатки з вашим розкладом.

Нагадаємо, телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 опинився серед найкращих смартфонів з підтримкою стилуса.