Найден дешевый элемент для чипов без кремния: он ускорит компьютеры (видео)

Группа ученых из Университета Майами в сотрудничестве с профессорами из Технологического института Джорджии и Университета Рочестера в США разработали новый тип молекулы, которая может сделать компьютеры меньше и мощнее.

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Детали прорыва раскрыты в пресс-релизе Университета Майами. Сообщается, что разработанная учеными органическая молекула может произвести революцию в производстве чипов, заменив кремний.

Ученые разработали уникальную молекулу

"За последние 50 лет количество транзисторов, которые мы можем разместить на чипе, удваивалось каждые два года. Но мы быстро достигаем физических пределов для кремниевой электроники", — отметил доцент кафедры физики в Колледже искусств и наук Университета Майами Кун Ван.

В качестве альтернативы кремнию ученые создали органическую молекулу, которая, по их словам, является самой электропроводящей в мире. Молекула состоит из химических элементов, встречающихся в природе, в частности из углерода, серы и азота.

Как молекула может изменить электронику

Как объясняют ученые, электроны движутся по молекуле без потери проводимости, поэтому теоретически это самый эффективный способ переноса электронов в любой материальной системе.

"Это не только может уменьшить размеры будущих электронных устройств, но и может обеспечить функции, которые были бы невозможны с материалами на основе кремния", — подчеркнул Ван.

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Исследователь имел в виду, что разработка может изменить квантовую информатику. Благодаря сверхвысокой электропроводности эту молекулярную систему можно будет использовать в качестве кубита, который является фундаментальной единицей для квантовых вычислений.

В свою очередь аспирант Мейрдад Шири добавил, что молекулу можно интегрировать с существующими наноэлектронными компонентами в чипе и использовать в качестве электронного провода или межсоединений между чипами. Материалы, необходимые для создания молекулы, недороги, и ее можно создать в лаборатории.

"Эти новые свойства не увеличивают стоимость, но могут сделать (вычислительные устройства) более мощными и энергоэффективными", — заключил Ван.

Напомним, ученые из Китая создали литографическую установку, использующее излучение в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUV), чтобы печатать передовые микрочипы на уровне западных конкурентов.