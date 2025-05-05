Найден дешевый элемент для чипов без кремния: он ускорит компьютеры (видео)
Группа ученых из Университета Майами в сотрудничестве с профессорами из Технологического института Джорджии и Университета Рочестера в США разработали новый тип молекулы, которая может сделать компьютеры меньше и мощнее.
Детали прорыва раскрыты в пресс-релизе Университета Майами. Сообщается, что разработанная учеными органическая молекула может произвести революцию в производстве чипов, заменив кремний.
"За последние 50 лет количество транзисторов, которые мы можем разместить на чипе, удваивалось каждые два года. Но мы быстро достигаем физических пределов для кремниевой электроники", — отметил доцент кафедры физики в Колледже искусств и наук Университета Майами Кун Ван.
В качестве альтернативы кремнию ученые создали органическую молекулу, которая, по их словам, является самой электропроводящей в мире. Молекула состоит из химических элементов, встречающихся в природе, в частности из углерода, серы и азота.
Как молекула может изменить электронику
Как объясняют ученые, электроны движутся по молекуле без потери проводимости, поэтому теоретически это самый эффективный способ переноса электронов в любой материальной системе.
"Это не только может уменьшить размеры будущих электронных устройств, но и может обеспечить функции, которые были бы невозможны с материалами на основе кремния", — подчеркнул Ван.Важно
Исследователь имел в виду, что разработка может изменить квантовую информатику. Благодаря сверхвысокой электропроводности эту молекулярную систему можно будет использовать в качестве кубита, который является фундаментальной единицей для квантовых вычислений.
В свою очередь аспирант Мейрдад Шири добавил, что молекулу можно интегрировать с существующими наноэлектронными компонентами в чипе и использовать в качестве электронного провода или межсоединений между чипами. Материалы, необходимые для создания молекулы, недороги, и ее можно создать в лаборатории.
"Эти новые свойства не увеличивают стоимость, но могут сделать (вычислительные устройства) более мощными и энергоэффективными", — заключил Ван.
Напомним, ученые из Китая создали литографическую установку, использующее излучение в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUV), чтобы печатать передовые микрочипы на уровне западных конкурентов.