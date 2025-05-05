Знайдено дешевий елемент для чипів без кремнію: він прискорить комп'ютери (відео)
Група вчених з Університету Маямі у співпраці з професорами з Технологічного інституту Джорджії та Університету Рочестера в США розробили новий тип молекули, яка може зробити комп'ютери меншими та потужнішими.
Деталі прориву розкрито в прес-релізі Університету Маямі. Повідомляється, що розроблена вченими органічна молекула може зробити революцію у виробництві чипів, замінивши кремній.
"За останні 50 років кількість транзисторів, які ми можемо розмістити на чіпі, подвоювалася кожні два роки. Але ми швидко досягаємо фізичних меж для кремнієвої електроніки", — зазначив доцент кафедри фізики в Коледжі мистецтв і наук Університету Маямі Кун Ван.
Як альтернативу кремнію вчені створили органічну молекулу, яка, за їхніми словами, є найбільш електропровідною у світі. Молекула складається з хімічних елементів, що трапляються в природі, зокрема з вуглецю, сірки та азоту.
Як молекула може змінити електроніку
Як пояснюють учені, електрони рухаються молекулою без втрати провідності, тому теоретично це найефективніший спосіб перенесення електронів у будь-якій матеріальній системі.
"Це не тільки може зменшити розміри майбутніх електронних пристроїв, а й може забезпечити функції, які були б неможливі з матеріалами на основі кремнію", — наголосив Ван.Важливо
Дослідник мав на увазі, що розробка може змінити квантову інформатику. Завдяки надвисокій електропровідності цю молекулярну систему можна буде використовувати як кубіта, який є фундаментальною одиницею для квантових обчислень.
Зі свого боку аспірант Мейрдад Ширі додав, що молекулу можна інтегрувати з наявними наноелектронними компонентами в чипі та використовувати як електронний дріт або міжз'єднання між чипами. Матеріали, необхідні для створення молекули, недорогі, і її можна створити в лабораторії.
"Ці нові властивості не збільшують вартість, але можуть зробити (обчислювальні пристрої) потужнішими та енергоефективнішими", — підсумував Ван.
Нагадаємо, вчені з Китаю створили літографічну установку, що використовує випромінювання в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні (EUV), щоб друкувати передові мікрочіпи на рівні західних конкурентів.