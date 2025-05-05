Знайдено дешевий елемент для чипів без кремнію: він прискорить комп'ютери (відео)

Група вчених з Університету Маямі у співпраці з професорами з Технологічного інституту Джорджії та Університету Рочестера в США розробили новий тип молекули, яка може зробити комп'ютери меншими та потужнішими.

Related video

Деталі прориву розкрито в прес-релізі Університету Маямі. Повідомляється, що розроблена вченими органічна молекула може зробити революцію у виробництві чипів, замінивши кремній.

Вчені розробили унікальну молекулу

"За останні 50 років кількість транзисторів, які ми можемо розмістити на чіпі, подвоювалася кожні два роки. Але ми швидко досягаємо фізичних меж для кремнієвої електроніки", — зазначив доцент кафедри фізики в Коледжі мистецтв і наук Університету Маямі Кун Ван.

Як альтернативу кремнію вчені створили органічну молекулу, яка, за їхніми словами, є найбільш електропровідною у світі. Молекула складається з хімічних елементів, що трапляються в природі, зокрема з вуглецю, сірки та азоту.

Як молекула може змінити електроніку

Як пояснюють учені, електрони рухаються молекулою без втрати провідності, тому теоретично це найефективніший спосіб перенесення електронів у будь-якій матеріальній системі.

"Це не тільки може зменшити розміри майбутніх електронних пристроїв, а й може забезпечити функції, які були б неможливі з матеріалами на основі кремнію", — наголосив Ван.

Важливо

Європа програла Китаю: чипи виробництва КНР тепер встановлені всюди (інфографіка)

Дослідник мав на увазі, що розробка може змінити квантову інформатику. Завдяки надвисокій електропровідності цю молекулярну систему можна буде використовувати як кубіта, який є фундаментальною одиницею для квантових обчислень.

Зі свого боку аспірант Мейрдад Ширі додав, що молекулу можна інтегрувати з наявними наноелектронними компонентами в чипі та використовувати як електронний дріт або міжз'єднання між чипами. Матеріали, необхідні для створення молекули, недорогі, і її можна створити в лабораторії.

"Ці нові властивості не збільшують вартість, але можуть зробити (обчислювальні пристрої) потужнішими та енергоефективнішими", — підсумував Ван.

Нагадаємо, вчені з Китаю створили літографічну установку, що використовує випромінювання в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні (EUV), щоб друкувати передові мікрочіпи на рівні західних конкурентів.