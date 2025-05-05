Не добрался до цели, но побил рекорд: британский дрон налетал больше 1500 ч без перерыва

Британский самолет-невидимка побил мировой рекорд по самому продолжительному непрерывному полету. Он провел в небе 67 дней.

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Об этом пишет The Sun.

Как шутит издание, джет налетал 1608 часов – за это время можно было бы посмотреть все эпизоды телешоу Top Gear, Love Island и Strictly Come Dancing, и время бы ещё осталось, так как все сезоны шли бы лишь 1543 часа.

Zephyr — это беспилотный летательный аппарат компании AALTO весом всего 75 кг.

Рекордный полет стартовал 20 февраля в Кении. После активности над Африкой самолет направили в Австралию. Во время такого транзита Zephyr пролетел по семи различным зонам полетной информации и дважды пересек внутритропическую зону конвергенции (ITCZ).

Полет пришлось преждевременно завершить – из-за пока неясной проблемы оператор был вынужден посадить его в Индийском океане. Это произошло 28 апреля, но на тот момент джет уже и так побил рекорд, державшийся более полувека. Тот рекорд составлял 64 дня, его установили в 1959-м Роберт Тимм и Джон Кук, совершившие длительный полёт на самолете Cessna Skyhawk в американском штате Невада.

Управление аппаратом Zephyr осуществлялось из стратосферного центра управления компании AALTO в британском Фарнборо (графство Хэмпшир) и наземной станции управления в США в три смены ежедневно.

Генеральный директор AALTO Хьюз Булнойс заявил, что, несмотря на потерю аппарата, считает перелет успехом: «Мы хотели продемонстрировать нашу способность летать очень далеко, пересечь ITCZ, где может быть высокий уровень турбулентности, и продолжить тестирование нашей системы управления полетом».

Далее в планах компании – полеты в Японию. Коммерческие услуги Zephyr могут стать доступны уже в следующем году, а до конца нынешнего года AALTO собирается провести еще несколько дополнительных рейсов из Кении. В частности, в стратосферу хотят запустить несколько самолетов одновременно.

Напомним, в августе 2022 года беспилотник Zephyr был близок к установлению рекорда, но тогда ему не удалось превзойти Тимма и Кука. Хотя уже тогда его полет стал самым продолжительным среди беспилотных аппаратов.

Также Фокус сообщал, что в июле 2022-го дрон Zephyr S от Airbus, работающий на солнечных батареях, продержался в воздухе около 20 дней.