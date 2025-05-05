Не дістався до мети, але побив рекорд: британський дрон налітав понад 1500 год без перерви

Британський літак-невидимка побив світовий рекорд із найтривалішого безперервного польоту. Він провів у небі 67 днів.

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Про це пише The Sun.

Як жартує видання, джет налітав 1608 годин — за цей час можна було б подивитися всі епізоди телешоу Top Gear, Love Island і Strictly Come Dancing, і час би ще залишився, адже всі сезони йшли б лише 1543 години.

Zephyr — це безпілотний літальний апарат компанії AALTO вагою всього 75 кг.

Рекордний політ стартував 20 лютого в Кенії. Після активності над Африкою літак спрямували до Австралії. Під час такого транзиту Zephyr пролетів сімома різними зонами польотної інформації та двічі перетнув внутрішньотропічну зону конвергенції (ITCZ).

Політ довелося передчасно завершити — через поки що незрозумілу проблему оператор був змушений посадити його в Індійському океані. Це сталося 28 квітня, але на той момент джет уже й так побив рекорд, що тримався понад півстоліття. Той рекорд становив 64 дні, його встановили 1959-го Роберт Тімм і Джон Кук, які здійснили тривалий політ на літаку Cessna Skyhawk в американському штаті Невада.

Керування апаратом Zephyr здійснювали зі стратосферного центру управління компанії AALTO в британському Фарнборо (графство Гемпшир) і наземної станції управління в США у три зміни щодня.

Генеральний директор AALTO Г'юз Булнойс заявив, що, незважаючи на втрату апарата, вважає переліт успіхом: "Ми хотіли продемонструвати нашу здатність літати дуже далеко, перетнути ITCZ, де може бути високий рівень турбулентності, і продовжити тестування нашої системи управління польотом".

Далі в планах компанії — польоти до Японії. Комерційні послуги Zephyr можуть стати доступними вже наступного року, а до кінця нинішнього року AALTO збирається провести ще кілька додаткових рейсів із Кенії. Зокрема, у стратосферу хочуть запустити кілька літаків одночасно.

Нагадаємо, у серпні 2022 року безпілотник Zephyr був близький до встановлення рекорду, але тоді йому не вдалося перевершити Тімму і Кука. Хоча вже тоді його політ став найтривалішим серед безпілотних апаратів.

Також Фокус повідомляв, що в липні 2022-го дрон Zephyr S від Airbus, що працює на сонячних батареях, протримався в повітрі близько 20 днів.