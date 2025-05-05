Почему ИИ на самом деле не делает смартфоны умнее: эксперты назвали причины

Проблемы заключаются в том, что контекст сложен. Телефон не знает, что пользователь ждет доставку или что сообщение в мессенджере от одного коллеги более срочное, чем от другого. Даже с ИИ смартфон не может полностью уловить меняющиеся приоритеты людей в данный момент.

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Об этом пишет techradar.com.

Последние флагманы iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 9 Pro "напичканы" ИИ, — от голосового перевода в реальном времени до камер, которые фактически редактируют фотографии за пользователя. Но при всей этой мощи есть одна область пользовательского опыта смартфона, которая кажется атавизмом: уведомления.

Можно подумать, что с передовыми чипсетами телефоны с ИИ будут лучше решать, что на самом деле важно для их пользователей. Вместо этого пользователям по-прежнему приходится продираться через всплывающие окна, пинги и баннеры — единственное отличие в том, что эти уведомления теперь обернуты "слоем ИИ", который должен помогать, но часто в итоге мешает. Смартфоны стоящие 1000 долларов и более должны быть лучше.

Оповещения от приложений, сообщений и социальных сетей не просто раздражали — они активно мешали пользовательскому опыту. И идея была простой: позволить искусственному интеллекту разобраться с этим. Но на практике все далеко от идеала.

Scheduled Summary от Apple иногда работает хорошо, объединяя низкоприоритетные оповещения в небольшой дайджест. Но в других случаях кажется, что функция активно работает против пользователя, вынося вверх сравнительно бессмысленный пинг, одновременно скрывая сообщение от члена семьи или деловое письмо.

Подход Android тоже "так себе". Ее адаптивная система иногда отдает приоритет случайным обновлениям приложений, при этом отключая действительно срочные оповещения.

Теоретически ИИ изучает пользовательские привычки. На практике может показаться, что он угадывает, но угадывает плохо. Также возникает вопрос согласованности. То, что означает "приоритет" на одной платформе, не является приоритетом на другой. И когда система совершает ошибку, редко бывает ясно, почему она приняла такое решение — не говоря уже о том, как ее исправить.

Разработчики приложений фактически мотивированы делать каждое уведомление "приоритетным" или, по крайней мере, так говорить, чтобы попасть в начало списка от ИИ.

Проблемы заключаются в том, что контекст сложен. Телефон не знает, что пользователь ждет доставку или что сообщение в мессенджере от одного коллеги более срочное, чем от другого. Даже с ИИ смартфон не может полностью уловить меняющиеся приоритеты людей в данный момент.

Чего не хватает, так это баланса между полезной автоматизацией и осмысленным контролем. В идеале у пользователей должно быть больше интуитивных, детализированных опций — например, отметка определенных контактов или типов сообщений как "всегда уведомлять" или разрешение вашему календарю учитывать то, что становится приоритетным.

Более разумное использование местоположения, времени суток и даже типа устройства может помочь в тонкой настройке, не превращая настройки уведомлений во вторую работу.

Прозрачность также важна. Если телефон будет играть роль "привратника", он должен сообщать пользователю, почему он делает то, что делает. До тех пор "умные" уведомления будут продолжать мешать.

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