Топ-5 характеристик: на что лучше не жалеть денег при выборе нового смартфона
При выборе нового смартфона важно обращать внимание на несколько ключевых моментов, которые помогут не потратить деньги напрасно. Эксперты дали рекомендации, как грамотно подойти к покупке гаджета.
Об этом пишет androidpolice.com.
Хороший дисплей
Мы используем дисплей столько же времени, сколько пользуемся самим телефоном, поэтому он обязательно должен быть высококачественным. Один из лучших дисплеев – у Galaxy S25 Ultra, но можно выбрать и Galaxy A16, тоже от Samsung. Там есть 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED, и вы оцените яркость и выразительность цветов.
Достаточная оперативная память
Это характеристика, за которую стоит заплатить, особенно если дополнительные 50 или 100 долларов дают вам телефон с 8 ГБ. В этой связи стоит упомянуть устройства Motorola среднего и бюджетного сегмента: компания часто включает 8 ГБ оперативной памяти. Больше оперативной памяти хранится в кэше, что обеспечивает плавную работу системы. Если взять телефон за меньшую сумму, то там, скорее всего, будет и средний процессор. Эти чипсеты подходят для повседневного использования, но вы можете заметить замедление на устройствах с 4 ГБ или даже 6 ГБ оперативной памяти, поскольку более медленному чипсету приходится часто повторно открывать приложения.
Надежная батарея
Сейчас даже бюджетные телефоны оснащены большими батареями, и поскольку они не включают в себя мощные чипсеты или экраны QHD+, батареи служат дольше. А флагманские телефоны, которые включают в себя энергоемкие функции, имеют более новую технологию аккумуляторов и чипсеты, такие как Snapdragon 8 Elite, которые являются энергоэффективными.
В частности, эксперты хвалят телефон OnePlus 13 с ячейкой 6000 мАч и технологией кремниево-углеродного аккумулятора. Также отмечают Google Pixel 9a, который показал лучшее время автономной работы, благодаря ячейке 5100 мАч и энергоэффективному чипсету Tensor G4.
Хорошее программное обеспечение
Поддержка программного обеспечения стала коммерческим аргументом для телефонов Samsung и Google за последние пару лет, и каждая компания обещает 7 лет обновлений для новых устройств. Если вы покупаете бюджетные телефоны и меняете их каждые два-три года, то вам можно пропустить этот пункт, но, если вы рассчитываете на более долгий срок – можно присмотреться к Google Pixel 9a.
Не упускайте возможность экономить разумно
Конечно, можно заплатить больше тысячи долларов за OnePlus 13, Google Pixel 9 Pro XL или Samsung Galaxy S25 Ultra. Но многие из функций этих гаджетов можно получить и за меньшие деньги – например, взять OnePlus 13R за 600 долларов.
Также Фокус писал, что при покупке бюджетного смартфона стоит обратить внимание на модели Google Pixel 9a и Nothing Phone 3a Pro. Они помогут уложиться в бюджет, не превышающий 500 долларов.
Ранее стало известно, что многие тестировщики дали высокую характеристику смартфону Moto G Stylus – мол, он обходит многие телефоны-бюджетники из представленных на рынке.