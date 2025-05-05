Топ 5 характеристик: на що краще не шкодувати грошей під час вибору нового смартфона

Під час вибору нового смартфона важливо звертати увагу на кілька ключових моментів, які допоможуть не витратити гроші даремно. Експерти дали рекомендації, як грамотно підійти до купівлі гаджета.

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Про це пише androidpolice.com.

Хороший дисплей

Ми використовуємо дисплей стільки ж часу, скільки користуємося самим телефоном, тому він обов'язково має бути високоякісним. Один із найкращих дисплеїв — у Galaxy S25 Ultra, але можна вибрати і Galaxy A16, теж від Samsung. Там є 6,7-дюймовий дисплей Super AMOLED, і ви оціните яскравість і виразність кольорів.

Достатня оперативна пам'ять

Це характеристика, за яку варто заплатити, особливо якщо додаткові 50 або 100 доларів дають вам телефон з 8 ГБ. У зв'язку з цим варто згадати пристрої Motorola середнього та бюджетного сегмента: компанія часто включає 8 ГБ оперативної пам'яті. Більше оперативної пам'яті зберігається в кеші, що забезпечує плавну роботу системи. Якщо взяти телефон за меншу суму, то там, найімовірніше, буде і середній процесор. Ці чипсети підходять для повсякденного використання, але ви можете помітити сповільнення на пристроях з 4 ГБ чи навіть 6 ГБ оперативної пам'яті, оскільки повільнішому чіпсету доводиться часто повторно відкривати додатки.

Надійна батарея

Наразі навіть бюджетні телефони оснащені великими батареями, і оскільки вони не включають у себе потужні чипсети чи екрани QHD+, батареї служать довше. А флагманські телефони, які містять енергоємні функції, мають новішу технологію акумуляторів і чипсети, як-от Snapdragon 8 Elite, які є енергоефективними.

Зокрема, експерти хвалять телефон OnePlus 13 з осередком 6000 мАг і технологією кремнієво-вуглецевого акумулятора. Також відзначають Google Pixel 9a, який показав найкращий час автономної роботи, завдяки комірці 5100 мАгод та енергоефективному чипсету Tensor G4.

Хороше програмне забезпечення

Підтримка програмного забезпечення стала комерційним аргументом для телефонів Samsung і Google за останні пару років, і кожна компанія обіцяє 7 років оновлень для нових пристроїв. Якщо ви купуєте бюджетні телефони і міняєте їх кожні два-три роки, то вам можна пропустити цей пункт, але, якщо ви розраховуєте на довший термін — можна придивитися до Google Pixel 9a.

Не втрачайте можливість економити розумно

Звичайно, можна заплатити понад тисячу доларів за OnePlus 13, Google Pixel 9 Pro XL або Samsung Galaxy S25 Ultra. Але багато функцій цих гаджетів можна отримати і за менші гроші — наприклад, взяти OnePlus 13R за 600 доларів.

Також Фокус писав, що при купівлі бюджетного смартфона варто звернути увагу на моделі Google Pixel 9a і Nothing Phone 3a Pro. Вони допоможуть укластися в бюджет, що не перевищує 500 доларів.

Раніше стало відомо, що багато тестувальників дали високу характеристику смартфона Moto G Stylus — мовляв, він обходить багато телефонів-бюджетників із представлених на ринку.