Чому ШІ насправді не робить смартфони розумнішими: експерти назвали причини

Проблеми полягають у тому, що контекст складний. Телефон не знає, що користувач чекає на доставку або що повідомлення в месенджері від одного колеги більш термінове, ніж від іншого. Навіть з ШІ смартфон не може повністю вловити мінливі пріоритети людей у даний момент.

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Про це пише techradar.com.

Останні флагмани iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra і Google Pixel 9 Pro "напхані" ШІ, — від голосового перекладу в реальному часі до камер, які фактично редагують фотографії за користувача. Але за всієї цієї потужності є одна область користувацького досвіду смартфона, яка здається атавізмом: повідомлення.

Можна подумати, що з передовими чіпсетами телефони з ШІ будуть краще вирішувати, що насправді важливо для їхніх користувачів. Замість цього користувачам, як і раніше, доводиться продиратися крізь спливаючі вікна, пінги і банери — єдина відмінність у тому, що ці сповіщення тепер обгорнуті "шаром ШІ", який повинен допомагати, але часто в підсумку заважає. Смартфони вартістю 1000 доларів і більше мають бути кращими.

Сповіщення від додатків, повідомлень і соціальних мереж не просто дратували — вони активно заважали користувацькому досвіду. І ідея була простою: дозволити штучному інтелекту розібратися з цим. Але на практиці все далеко від ідеалу.

Scheduled Summary від Apple іноді працює добре, об'єднуючи низькопріоритетні сповіщення в невеликий дайджест. Але в інших випадках здається, що функція активно працює проти користувача, виносячи вгору порівняно безглуздий пінг, одночасно приховуючи повідомлення від члена сім'ї або діловий лист.

Підхід Android теж "так собі". Її адаптивна система іноді віддає пріоритет випадковим оновленням застосунків, водночас відключаючи дійсно термінові сповіщення.

Теоретично ШІ вивчає користувацькі звички. На практиці може здатися, що він вгадує, але вгадує погано. Також виникає питання узгодженості. Те, що означає "пріоритет" на одній платформі, не є пріоритетом на іншій. І коли система робить помилку, рідко буває зрозуміло, чому вона ухвалила таке рішення — не кажучи вже про те, як її виправити.

Розробники застосунків фактично вмотивовані робити кожне сповіщення "пріоритетним" або, принаймні, так казати, щоб потрапити на початок списку від ШІ.

Проблеми полягають у тому, що контекст складний. Телефон не знає, що користувач чекає на доставку або що повідомлення в месенджері від одного колеги більш термінове, ніж від іншого. Навіть з ШІ смартфон не може повністю вловити мінливі пріоритети людей у даний момент.

Чого не вистачає, то це балансу між корисною автоматизацією та осмисленим контролем. В ідеалі в користувачів має бути більше інтуїтивних, деталізованих опцій — наприклад, позначка певних контактів або типів повідомлень як "завжди сповіщати" або дозвіл вашому календареві враховувати те, що стає пріоритетним.

Розумніше використання місця розташування, часу доби і навіть типу пристрою може допомогти в тонкому налаштуванні, не перетворюючи налаштування сповіщень на другу роботу.

Прозорість також важлива. Якщо телефон відіграватиме роль "воротаря", він має повідомляти користувачеві, чому він робить те, що робить. Доти "розумні" повідомлення продовжуватимуть заважати.

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