Измените эти 7 настроек немедленно, чтобы улучшить время работы аккумулятора смартфона

Смартфоны Galaxy от Samsung – на сегодня лучшие в линейке Android. Но даже флагманским Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 не помешает максимальное продление службы аккумулятора.

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Об этом сообщает zdnet.com.

Издание даёт список рекомендаций, которые помогут аккумулятору вашего телефона работать как можно эффективнее.

Используйте темный режим

Большинство телефонов Samsung оснащены дисплеями AMOLED, которые могут управлять отдельными пикселями. Поэтому, когда вы используете темную тему или темные обои, та часть экрана, которая должна оставаться черной, не будет включать эти пиксели. Это, в свою очередь, снижает потребление энергии экраном и немного увеличивает срок службы батареи.

Как это сделать: «Настройки» — «Дисплей». Вы получите две опции – для светлого и темного режима. Нажмите на опцию «Темный».

Включите адаптивную яркость

Раньше пользователи иногда отключали эту настройку, потому что она не всегда была точной, но со временем датчика освещенности Samsung заметно улучшилось, и телефон Galaxy может надежно определять уровень освещения, чтобы автоматически регулировать яркость экрана. Это гарантирует, что ваш дисплей будет более эффективным и не будет ярче, чем нужно.

Как это сделать: «Настройки» — «Дисплей» и включите функцию «Адаптивная яркость».

Найдите и принудительно остановите или удалите приложения, потребляющие заряд батареи

Телефоны Samsung поставляются со множеством по умолчанию установленных приложений, таких как Facebook, Microsoft 365, OneDrive и множество других приложений. Определите те, которые вам не нужны, и удалите или принудительно отключите их, чтобы они не работали в фоновом режиме. Например, не всем нужны приложения Samsung Smart TV или OneDrive.

Как это сделать: нажмите и удерживайте приложение, которое вы хотите удалить. Появится всплывающее меню. Нажмите «Удалить». В результате ни одно из этих ненужных приложений не будет использовать вашу батарею.

Телефон Samsung Фото: androidauthority.com

Определите приложения, потребляющие много энергии

Некоторые приложения потребляют больше энергии в зависимости от вашего местоположения, подключения 5G и фонового использования. Samsung позволяет вам определять эти энергоемкие приложения, чтобы помочь минимизировать ненужное использование батареи.

Как это сделать: «Настройки» — «Аккумулятор и обслуживание устройства» — «Аккумулятор» — «Лимиты фонового использования». Тут выбираете, какие приложения вы хотите отключить.

Загрузите офлайн-контент перед поездкой

Если вы ходите по одному и тому же маршруту каждый день или слушаете одни и те же плейлисты и подкасты, загрузка этого контента в офлайн-режиме — хорошая идея. Большинство потоковых приложений и Google Maps потребляют много заряда батареи через 5G и LTE. Но с этим можно справиться, загрузив любимую музыку или карты по Wi-Fi, прежде чем выйти из дома.

Как это сделать: перейдите в потоковые приложения, из которых вы хотите загрузить контент, и следуйте инструкциям в приложении. Например, на YouTube есть кнопка загрузки на видео, а Spotify позволяет загружать целые плейлисты.

Используйте запланированный режим Always-On Display

Для этого режима можно выставлять необходимый временной промежуток. Например, запланировать его на период активности с 11:00 до 19:00, чтобы не пропустить ни одного важного уведомления.

Как это сделать: «Настройки» — «Экран блокировки» и AOD — нажмите на «Always On Display» — «Когда показывать» — «По расписанию».

Используйте профиль производительности

Samsung позволяет вам выбирать профиль производительности в соответствии с вашим использованием. Если вы не играете в игры и используете свой телефон в основном для обычных задач, таких как просмотр веб-страниц, звонки и прочее, вам следует выбрать профиль Light Performance вместо Standard. Он отдаст приоритет сроку службы батареи и охлаждению, а не скорости обработки.

Как это сделать: «Настройки» — «Уход за устройством» — «Профиль производительности» и выберите «Светлый». Это идеальный вариант для среднестатистических пользователей телефонов.

Если у Galaxy низкий уровень заряда батареи

Бывают ситуации, когда телефон уже разряжен, а зарядить его нет возможности. В этом случае:

Включите энергосбережение

Отключите роуминг данных

Отключите службы определения местоположения

Полностью отключите AOD.

Эти действия рекомендуется выполнять, когда уровень заряда батареи ниже 15%.

Напомним, телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 оказался в числе лучших смартфонов с поддержкой стилуса.