Змініть ці 7 налаштувань негайно, щоб поліпшити час роботи акумулятора смартфона

Смартфони Galaxy від Samsung — на сьогодні найкращі в лінійці Android. Але навіть флагманським Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold 6 і Z Flip 6 не завадить максимальне продовження служби акумулятора.

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Про це повідомляє zdnet.com.

Видання дає список рекомендацій, які допоможуть акумулятору вашого телефону працювати якомога ефективніше.

Використовуйте темний режим

Більшість телефонів Samsung оснащені дисплеями AMOLED, які можуть керувати окремими пікселями. Тому, коли ви використовуєте темну тему або темні шпалери, та частина екрана, яка має залишатися чорною, не включатиме ці пікселі. Це, своєю чергою, знижує споживання енергії екраном і трохи збільшує термін служби батареї.

Як це зробити: "Налаштування" — "Дисплей". Ви отримаєте дві опції — для світлого і темного режиму. Натисніть на опцію "Темний".

Увімкніть адаптивну яскравість

Раніше користувачі іноді вимикали це налаштування, тому що воно не завжди було точним, але з часом датчик освітленості Samsung помітно покращився, і телефон Galaxy може надійно визначати рівень освітлення, щоб автоматично регулювати яскравість екрана. Це гарантує, що ваш дисплей буде більш ефективним і не буде яскравішим, ніж потрібно.

Як це зробити: "Налаштування" — "Дисплей" і ввімкніть функцію "Адаптивна яскравість".

Знайдіть і примусово зупиніть або видаліть додатки, що споживають заряд батареї

Телефони Samsung поставляються з безліччю за замовчуванням встановлених додатків, таких як Facebook, Microsoft 365, OneDrive і безліч інших додатків. Визначте ті, які вам не потрібні, і видаліть або примусово вимкніть їх, щоб вони не працювали у фоновому режимі. Наприклад, не всім потрібні додатки Samsung Smart TV або OneDrive.

Як це зробити: натисніть і утримуйте додаток, який ви хочете видалити. З'явиться спливаюче меню. Натисніть "Видалити". У результаті жоден із цих непотрібних додатків не буде використовувати вашу батарею.

Телефон Samsung Фото: androidauthority.com

Визначте додатки, які споживають багато енергії

Деякі додатки споживають більше енергії залежно від вашого місця розташування, підключення 5G і фонового використання. Samsung дає змогу вам визначати ці енергоємні застосунки, щоб допомогти мінімізувати непотрібне використання батареї.

Як це зробити: "Налаштування" — "Акумулятор і обслуговування пристрою" — "Акумулятор" — "Ліміти фонового використання". Тут вибираєте, які програми ви хочете відключити.

Завантажте офлайн-контент перед поїздкою

Якщо ви ходите одним і тим самим маршрутом щодня або слухаєте одні й ті самі плейлисти та подкасти, завантаження цього контенту в офлайн-режимі — хороша ідея. Більшість потокових додатків і Google Maps споживають багато заряду батареї через 5G і LTE. Але з цим можна впоратися, завантаживши улюблену музику або карти по Wi-Fi, перш ніж вийти з дому.

Як це зробити: перейдіть у потокові додатки, з яких ви хочете завантажити контент, і дотримуйтесь інструкцій у застосунку. Наприклад, на YouTube є кнопка завантаження на відео, а Spotify дає змогу завантажувати цілі плейлисти.

Використовуйте запланований режим Always-On Display

Для цього режиму можна виставляти необхідний часовий проміжок. Наприклад, запланувати його на період активності з 11:00 до 19:00, щоб не пропустити жодного важливого повідомлення.

Як це зробити: "Налаштування" — "Екран блокування" і AOD — натисніть на "Always On Display" — "Коли показувати" — "За розкладом".

Використовуйте профіль продуктивності

Samsung дає змогу вам обирати профіль продуктивності відповідно до вашого використання. Якщо ви не граєте в ігри і використовуєте свій телефон в основному для звичайних завдань, таких як перегляд веб-сторінок, дзвінки та інше, вам слід вибрати профіль Light Performance замість Standard. Він віддасть пріоритет терміну служби батареї та охолодженню, а не швидкості обробки.

Як це зробити: "Налаштування" — "Догляд за пристроєм" — "Профіль продуктивності" і виберіть "Світлий". Це ідеальний варіант для середньостатистичних користувачів телефонів.

Якщо у Galaxy низький рівень заряду батареї

Бувають ситуації, коли телефон уже розряджений, а зарядити його немає можливості. У цьому випадку:

Увімкніть енергозбереження

Вимкніть роумінг даних

Вимкніть служби визначення місця розташування

Повністю вимкніть AOD.

Ці дії рекомендується виконувати, коли рівень заряду батареї нижче 15%.

Нагадаємо, телефон Samsung Galaxy Z Fold 6 опинився серед найкращих смартфонів з підтримкою стилуса.