Лучшие дешевые телефоны для экономии бюджета: 7 моделей стоимостью от $100 до $600

Чтобы приобрести действительно отличный смартфон и быть абсолютно довольным, совсем необязательно залезать в долги для покупки флагмана. Есть смысл присмотреться к моделям из вполне доступной категории от Samsung, Motorola, OnePlus, Apple, Nothing Phone, Google.

Related video

Об этом пишет wired.com.

Эксперты издания провели собственное тестирование и определили победителей в нескольких номинациях, в том числе "Лучший телефон Samsung" и "Лучший iPhone".

Лучший дешевый телефон в целом

Здесь побеждает Google Pixel 9a – лучший смартфон, который можно купить за 499 долларов. Он работает на процессоре Tensor G4 от Google – том же, что и во флагманской серии Pixel 9 – а это значит, что телефон среднего класса получает семь лет поддержки программного обеспечения (такая опция – редкость в этом сегменте).

Телефон Google Pixel 9a Фото: wired.com

6,3-дюймовый OLED-экран больше и ярче, чем раньше, с частотой обновления 120 Гц, так что вся анимация на экране выглядит очень гладкой.

Срок службы батареи тоже повысился: огромная ячейка на 5100 мАч комфортно работает целый день при среднем использовании.

Характеристики:

Дисплей: 6,3 дюйма, 120 Гц OLED

Процессор и оперативная память: Tensor G4 с 8 ГБ ОЗУ

Память: варианты 128 и 256 ГБ

Аккумулятор: 5100 мАч

Камеры: основная камера 48 МП, сверхширокоугольная камера 13 МП, селфи-камера 13 МП

Обновления (с даты изготовления): 7 лет

Дополнительно: беспроводная зарядка Qi, IP68, разблокировка по отпечатку пальца и лицу, NFC

Лучший дешевый iPhone

Тут лидирует новый iPhone 16e — самый дешевый iPhone от Apple (599 долларов).

Это идеально функциональный телефон с отличной производительностью благодаря чипсету A18, что означает, что теперь это самый дешевый iPhone с Apple Intelligence.

смартфон iPhone 16e Фото: wired.com

Лучшая особенность этого телефона — время работы от аккумулятора. Несмотря на относительно небольшой 6,1-дюймовый экран, он обеспечивает более длительное время работы, чем iPhone 16 того же размера, даже приближаясь к долговечности более крупных iPhone.

Характеристики:

Дисплей: 6,1-дюймовый, 60 Гц OLED

Процессор и оперативная память: A18 (4-ядерный графический процессор) с 8 ГБ оперативной памяти

Память: 128, 256 и 512 ГБ на выбор

Камеры: 48-мегапиксельная камера Fusion, 12-мегапиксельная селфи-камера

Обновления (с даты изготовления): примерно 5–6 лет

Дополнительно: беспроводная зарядка Qi, IP68, Apple Intelligence, Face ID (выемка), кнопка действия

Лучший дешевый телефон Samsung

Samsung Galaxy S24 FE номинально стоит 650 долларов, но часто продается дешевле – по 500 долларов. Это "облегченная" версия серии Galaxy S24 от Samsung.

Телефон Samsung Galaxy S24 FE Фото: wired.com

Он по-прежнему поддерживает функции Samsung Galaxy AI, и вы даже получаете опыт работы с тремя камерами: 50-мегапиксельной основной камерой, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной и 8-мегапиксельной телефото с 3-кратным зумом.

Характеристики:

Дисплей: 6,7 дюйма, 120 Гц AMOLED

Процессор и оперативная память: Samsung Exynos 2400e с 8 ГБ оперативной памяти

Память: 128 ГБ

Аккумулятор: 4700 мАч

Камеры: основная камера 50 МП, сверхширокоугольная камера 12 МП, телеобъектив 8 МП (3X) и селфи-камера 10 МП

Обновления (с даты изготовления): 7 лет

Дополнительно: беспроводная зарядка, IP68, разблокировка отпечатком пальца, NFC

Лучшее соотношение цены и качества

Nothing Phone (3a) и Nothing Phone (3a) Pro — одни из лучших недорогих телефонов, которые вы можете купить.

Телефоны Nothing Phone (3a) и Nothing Phone (3a) Pro Фото: wired.com

Эти стильные гаджеты идентичны во всем, кроме камер. 50-мегапиксельный основной датчик на Pro имеет немного большие пиксели, чем у (3a), что означает, что он может захватывать немного больше света для лучших ночных фотографий. У него также есть 3-кратный перископический телеобъектив.

Производительность, обеспечиваемая Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, быстрая, аккумулятор емкостью 5000 мАч может прослужить целый день интенсивного использования, а дисплей гладкий, четкий и яркий.

Лучший смартфон до 400 долларов

Это лучший смартфон Moto G, потому что чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 обеспечивает самую плавную работу.

Есть разъем для наушников, что является чрезвычайно редкой находкой в ​​2025 году, не говоря уже о слоте для карты microSD, если вы хотите расширить и без того щедрые 256 ГБ встроенной памяти.

Телефон Moto G Stylus 2025 Фото: wired.com

Motorola также улучшила водостойкость; теперь есть рейтинг IP68 (то есть Moto G может выдержать погружение в воду).

Характеристики:

Дисплей: 6,7 дюйма, 120 Гц AMOLED

Процессор и оперативная память: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с 8 ГБ ОЗУ

Память: 256 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Камеры: основная камера 50 МП, сверхширокоугольная камера 13 МП, селфи-камера 32 МП

Обновления (с даты изготовления): два обновления ОС, 3 года обновлений безопасности

Дополнительно: беспроводная зарядка, IP68, разблокировка отпечатком пальца, разъем для наушников, microSD

Лучший смартфон с емкой батареей

OnePlus 13R немного дороже своего предшественника, но в целом отличный телефон.

Телефон OnePlus 13Р Фото: wired.com

Есть 6,78-дюймовый AMOLED-экран близок с четким разрешением, которое становится достаточно ярким, плюс частота обновления 120 Гц. Он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – флагманском чипе во всех топовых телефонах 2024 года.

Характеристики:

Дисплей: 6,78 дюйма, 120 Гц LTPO, AMOLED

Процессор и оперативная память: Snapdragon 8 Gen 3 с 12 ГБ ОЗУ

Память: 256 ГБ

Аккумулятор: 6000 мАч

Камеры: основная камера 50 МП, телеобъектив 50 МП (2X), сверхширокоугольная камера 8 МП и селфи-камера 16 МП

Обновления (с даты изготовления): четыре обновления ОС, 6 лет обновлений программного обеспечения

Дополнительно: IP65, разблокировка по отпечатку пальца, NFC и быстрая зарядка с помощью фирменного зарядного устройства

Дешевый складной телефон

Можно купить модель Razr+ прошлого года со скидкой, это один из самых дешевых складных телефонов.

Телефон Motorola Razr+ 2024 Фото: wired.com

Новая линейка Motorola Razr 2025 состоит из Razr (700 долларов), Razr+ (1000 долларов) и Razr Ultra (1300 долларов). Однако важно знать, что Razr+ 2025 практически идентичен модели Razr+ 2024. Есть некоторые небольшие улучшения в прочности, но у него тот же процессор, экраны и камеры. Так что можно сэкономить деньги и взять прошлогоднюю модель примерно за 800 долларов (бывает и дешевле).

Характеристики:

Внешний дисплей: 4 дюйма, 165 Гц LTPO, pOLED

Внутренний дисплей: 6,9 дюйма, 165 Гц LTPO, AMOLED

Процессор и оперативная память: Snapdragon 8s Gen 3 с 12 ГБ ОЗУ

Память: 256 ГБ

Аккумулятор: 4000 мАч

Камеры: основная камера 50 МП, телеобъектив 50 МП (2X), селфи-камера 32 МП

Обновления (с даты изготовления): три обновления ОС, 4 года обновлений безопасности

Дополнительно: беспроводная зарядка, IPX8, разблокировка отпечатком пальца

Также Фокус писал, что при покупке бюджетного смартфона стоит обратить внимание на модели Google Pixel 9a и Nothing Phone 3a Pro. Они помогут уложиться в бюджет, не превышающий 500 долларов.