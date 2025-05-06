Найкращі дешеві телефони для економії бюджету: 7 моделей вартістю від $100 до $600
Щоб придбати дійсно чудовий смартфон і бути абсолютно задоволеним, зовсім необов'язково залазити в борги для купівлі флагмана. Є сенс придивитися до моделей із цілком доступної категорії від Samsung, Motorola, OnePlus, Apple, Nothing Phone, Google.
Про це пише wired.com.
Експерти видання провели власне тестування і визначили переможців у кількох номінаціях, зокрема "Найкращий телефон Samsung" і "Найкращий iPhone".
Найкращий дешевий телефон загалом
Тут перемагає Google Pixel 9a — найкращий смартфон, який можна купити за 499 доларів. Він працює на процесорі Tensor G4 від Google — тому самому, що й у флагманській серії Pixel 9 — а це означає, що телефон середнього класу отримує сім років підтримки програмного забезпечення (така опція — рідкість у цьому сегменті).
6,3-дюймовий OLED-екран більший і яскравіший, ніж раніше, з частотою оновлення 120 Гц, тож уся анімація на екрані виглядає дуже гладкою.
Термін служби батареї теж підвищився: величезна комірка на 5100 мАг комфортно працює цілий день при середньому використанні.
Характеристики:
- Дисплей: 6,3 дюйма, 120 Гц OLED
- Процесор і оперативна пам'ять: Tensor G4 з 8 ГБ ОЗП
- Пам'ять: варіанти 128 і 256 ГБ
- Акумулятор: 5100 мАг
- Камери: основна камера 48 МП, надширококутна камера 13 МП, селфі-камера 13 МП
- Оновлення (з дати виготовлення): 7 років
- Додатково: бездротова зарядка Qi, IP68, розблокування за відбитком пальця та обличчям, NFC
Найкращий дешевий iPhone
Тут лідирує новий iPhone 16e — найдешевший iPhone від Apple (599 доларів).
Це ідеально функціональний телефон з відмінною продуктивністю завдяки чипсету A18, що означає, що тепер це найдешевший iPhone з Apple Intelligence.
Найкраща особливість цього телефону — час роботи від акумулятора. Незважаючи на відносно невеликий 6,1-дюймовий екран, він забезпечує більш тривалий час роботи, ніж iPhone 16 того ж розміру, навіть наближаючись до довговічності більших iPhone.
Характеристики:
- Дисплей: 6,1-дюймовий, 60 Гц OLED
- Процесор і оперативна пам'ять: A18 (4-ядерний графічний процесор) з 8 ГБ оперативної пам'яті
- Пам'ять: 128, 256 і 512 ГБ на вибір
- Камери: 48-мегапіксельна камера Fusion, 12-мегапіксельна селфі-камера
- Оновлення (з дати виготовлення): приблизно 5-6 років
- Додатково: бездротова зарядка Qi, IP68, Apple Intelligence, Face ID (виїмка), кнопка дії
Найкращий дешевий телефон Samsung
Samsung Galaxy S24 FE номінально коштує 650 доларів, але часто продається дешевше — по 500 доларів. Це "полегшена" версія серії Galaxy S24 від Samsung.
Він як і раніше підтримує функції Samsung Galaxy AI, і ви навіть отримуєте досвід роботи з трьома камерами: 50-мегапіксельною основною камерою, 12-мегапіксельною надширококутною і 8-мегапіксельною телефото з 3-кратним зумом.
Характеристики:
- Дисплей: 6,7 дюйма, 120 Гц AMOLED
- Процесор і оперативна пам'ять: Samsung Exynos 2400e з 8 ГБ оперативної пам'яті
- Пам'ять: 128 ГБ
- Акумулятор: 4700 мАг
- Камери: основна камера 50 МП, надширококутна камера 12 МП, телеоб'єктив 8 МП (3X) і селфі-камера 10 МП
- Оновлення (з дати виготовлення): 7 років
- Додатково: бездротова зарядка, IP68, розблокування відбитком пальця, NFC
Найкраще співвідношення ціни та якості
Nothing Phone (3a) і Nothing Phone (3a) Pro — одні з найкращих недорогих телефонів, які ви можете купити.
Ці стильні гаджети ідентичні в усьому, крім камер. 50-мегапіксельний основний датчик на Pro має трохи більші пікселі, ніж у (3a), що означає, що він може захоплювати трохи більше світла для кращих нічних фотографій. У нього також є 3-кратний перископічний телеоб'єктив.
Продуктивність, що забезпечується Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, швидка, акумулятор ємністю 5000 мАг може прослужити цілий день інтенсивного використання, а дисплей гладкий, чіткий і яскравий.
Найкращий смартфон до 400 доларів
Це найкращий смартфон Moto G, тому що чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 забезпечує найплавнішу роботу.
Є роз'єм для навушників, що є надзвичайно рідкісною знахідкою у 2025 році, не кажучи вже про слот для карти microSD, якщо ви хочете розширити і без того щедрі 256 ГБ вбудованої пам'яті.
Motorola також поліпшила водостійкість; тепер є рейтинг IP68 (тобто Moto G може витримати занурення у воду).
Характеристики:
- Дисплей: 6,7 дюйма, 120 Гц AMOLED
- Процесор і оперативна пам'ять: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 з 8 ГБ ОЗП
- Пам'ять: 256 ГБ
- Акумулятор: 5000 мАг
- Камери: основна камера 50 МП, надширококутна камера 13 МП, селфі-камера 32 МП
- Оновлення (з дати виготовлення): два оновлення ОС, 3 роки оновлень безпеки
- Додатково: бездротова зарядка, IP68, розблокування відбитком пальця, роз'єм для навушників, microSD
Найкращий смартфон з ємною батареєю
OnePlus 13R трохи дорожчий за свого попередника, але загалом чудовий телефон.
Є 6,78-дюймовий AMOLED-екран близький до чіткої роздільної здатності, яка стає досить яскравою, плюс частота оновлення 120 Гц. Він працює на чипсеті Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — флагманському чипі у всіх топових телефонах 2024 року.
Характеристики:
- Дисплей: 6,78 дюйма, 120 Гц LTPO, AMOLED
- Процесор і оперативна пам'ять: Snapdragon 8 Gen 3 з 12 ГБ ОЗП
- Пам'ять: 256 ГБ
- Акумулятор: 6000 мАг
- Камери: основна камера 50 МП, телеоб'єктив 50 МП (2X), надширококутна камера 8 МП і селфі-камера 16 МП
- Оновлення (з дати виготовлення): чотири оновлення ОС, 6 років оновлень програмного забезпечення
- Додатково: IP65, розблокування за відбитком пальця, NFC і швидка зарядка за допомогою фірмового зарядного пристрою
Дешевий складаний телефон
Можна купити модель Razr+ минулого року зі знижкою, це один з найдешевших складних телефонів.
Нова лінійка Motorola Razr 2025 складається з Razr (700 доларів), Razr+ (1000 доларів) і Razr Ultra (1300 доларів). Однак важливо знати, що Razr+ 2025 практично ідентичний моделі Razr+ 2024. Є деякі невеликі поліпшення в міцності, але у нього той самий процесор, екрани і камери. Тож можна заощадити гроші й узяти торішню модель приблизно за 800 доларів (буває й дешевше).
Характеристики:
- Зовнішній дисплей: 4 дюйми, 165 Гц LTPO, pOLED
- Внутрішній дисплей: 6,9 дюйма, 165 Гц LTPO, AMOLED
- Процесор і оперативна пам'ять: Snapdragon 8s Gen 3 з 12 ГБ ОЗП
- Пам'ять: 256 ГБ
- Акумулятор: 4000 мАг
- Камери: основна камера 50 МП, телеоб'єктив 50 МП (2X), селфі-камера 32 МП
- Оновлення (з дати виготовлення): три оновлення ОС, 4 роки оновлень безпеки
- Додатково: бездротова зарядка, IPX8, розблокування відбитком пальця
Також Фокус писав, що при купівлі бюджетного смартфона варто звернути увагу на моделі Google Pixel 9a і Nothing Phone 3a Pro. Вони допоможуть укластися в бюджет, що не перевищує 500 доларів.
Раніше стало відомо, що багато тестувальників дали високу характеристику смартфону Moto G Stylus — мовляв, він обходить багато телефонів-бюджетників із представлених на ринку.