Найкращі дешеві телефони для економії бюджету: 7 моделей вартістю від $100 до $600

Щоб придбати дійсно чудовий смартфон і бути абсолютно задоволеним, зовсім необов'язково залазити в борги для купівлі флагмана. Є сенс придивитися до моделей із цілком доступної категорії від Samsung, Motorola, OnePlus, Apple, Nothing Phone, Google.

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Про це пише wired.com.

Експерти видання провели власне тестування і визначили переможців у кількох номінаціях, зокрема "Найкращий телефон Samsung" і "Найкращий iPhone".

Найкращий дешевий телефон загалом

Тут перемагає Google Pixel 9a — найкращий смартфон, який можна купити за 499 доларів. Він працює на процесорі Tensor G4 від Google — тому самому, що й у флагманській серії Pixel 9 — а це означає, що телефон середнього класу отримує сім років підтримки програмного забезпечення (така опція — рідкість у цьому сегменті).

Телефон Google Pixel 9a Фото: wired.com

6,3-дюймовий OLED-екран більший і яскравіший, ніж раніше, з частотою оновлення 120 Гц, тож уся анімація на екрані виглядає дуже гладкою.

Термін служби батареї теж підвищився: величезна комірка на 5100 мАг комфортно працює цілий день при середньому використанні.

Характеристики:

Дисплей: 6,3 дюйма, 120 Гц OLED

Процесор і оперативна пам'ять: Tensor G4 з 8 ГБ ОЗП

Пам'ять: варіанти 128 і 256 ГБ

Акумулятор: 5100 мАг

Камери: основна камера 48 МП, надширококутна камера 13 МП, селфі-камера 13 МП

Оновлення (з дати виготовлення): 7 років

Додатково: бездротова зарядка Qi, IP68, розблокування за відбитком пальця та обличчям, NFC

Найкращий дешевий iPhone

Тут лідирує новий iPhone 16e — найдешевший iPhone від Apple (599 доларів).

Це ідеально функціональний телефон з відмінною продуктивністю завдяки чипсету A18, що означає, що тепер це найдешевший iPhone з Apple Intelligence.

смартфон iPhone 16e Фото: wired.com

Найкраща особливість цього телефону — час роботи від акумулятора. Незважаючи на відносно невеликий 6,1-дюймовий екран, він забезпечує більш тривалий час роботи, ніж iPhone 16 того ж розміру, навіть наближаючись до довговічності більших iPhone.

Характеристики:

Дисплей: 6,1-дюймовий, 60 Гц OLED

Процесор і оперативна пам'ять: A18 (4-ядерний графічний процесор) з 8 ГБ оперативної пам'яті

Пам'ять: 128, 256 і 512 ГБ на вибір

Камери: 48-мегапіксельна камера Fusion, 12-мегапіксельна селфі-камера

Оновлення (з дати виготовлення): приблизно 5-6 років

Додатково: бездротова зарядка Qi, IP68, Apple Intelligence, Face ID (виїмка), кнопка дії

Найкращий дешевий телефон Samsung

Samsung Galaxy S24 FE номінально коштує 650 доларів, але часто продається дешевше — по 500 доларів. Це "полегшена" версія серії Galaxy S24 від Samsung.

Телефон Samsung Galaxy S24 FE Фото: wired.com

Він як і раніше підтримує функції Samsung Galaxy AI, і ви навіть отримуєте досвід роботи з трьома камерами: 50-мегапіксельною основною камерою, 12-мегапіксельною надширококутною і 8-мегапіксельною телефото з 3-кратним зумом.

Характеристики:

Дисплей: 6,7 дюйма, 120 Гц AMOLED

Процесор і оперативна пам'ять: Samsung Exynos 2400e з 8 ГБ оперативної пам'яті

Пам'ять: 128 ГБ

Акумулятор: 4700 мАг

Камери: основна камера 50 МП, надширококутна камера 12 МП, телеоб'єктив 8 МП (3X) і селфі-камера 10 МП

Оновлення (з дати виготовлення): 7 років

Додатково: бездротова зарядка, IP68, розблокування відбитком пальця, NFC

Найкраще співвідношення ціни та якості

Nothing Phone (3a) і Nothing Phone (3a) Pro — одні з найкращих недорогих телефонів, які ви можете купити.

Телефони Nothing Phone (3a) і Nothing Phone (3a) Pro Фото: wired.com

Ці стильні гаджети ідентичні в усьому, крім камер. 50-мегапіксельний основний датчик на Pro має трохи більші пікселі, ніж у (3a), що означає, що він може захоплювати трохи більше світла для кращих нічних фотографій. У нього також є 3-кратний перископічний телеоб'єктив.

Продуктивність, що забезпечується Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, швидка, акумулятор ємністю 5000 мАг може прослужити цілий день інтенсивного використання, а дисплей гладкий, чіткий і яскравий.

Найкращий смартфон до 400 доларів

Це найкращий смартфон Moto G, тому що чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 забезпечує найплавнішу роботу.

Є роз'єм для навушників, що є надзвичайно рідкісною знахідкою у 2025 році, не кажучи вже про слот для карти microSD, якщо ви хочете розширити і без того щедрі 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Телефон Moto G Stylus 2025 Фото: wired.com

Motorola також поліпшила водостійкість; тепер є рейтинг IP68 (тобто Moto G може витримати занурення у воду).

Характеристики:

Дисплей: 6,7 дюйма, 120 Гц AMOLED

Процесор і оперативна пам'ять: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 з 8 ГБ ОЗП

Пам'ять: 256 ГБ

Акумулятор: 5000 мАг

Камери: основна камера 50 МП, надширококутна камера 13 МП, селфі-камера 32 МП

Оновлення (з дати виготовлення): два оновлення ОС, 3 роки оновлень безпеки

Додатково: бездротова зарядка, IP68, розблокування відбитком пальця, роз'єм для навушників, microSD

Найкращий смартфон з ємною батареєю

OnePlus 13R трохи дорожчий за свого попередника, але загалом чудовий телефон.

Телефон OnePlus 13Р Фото: wired.com

Є 6,78-дюймовий AMOLED-екран близький до чіткої роздільної здатності, яка стає досить яскравою, плюс частота оновлення 120 Гц. Він працює на чипсеті Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — флагманському чипі у всіх топових телефонах 2024 року.

Характеристики:

Дисплей: 6,78 дюйма, 120 Гц LTPO, AMOLED

Процесор і оперативна пам'ять: Snapdragon 8 Gen 3 з 12 ГБ ОЗП

Пам'ять: 256 ГБ

Акумулятор: 6000 мАг

Камери: основна камера 50 МП, телеоб'єктив 50 МП (2X), надширококутна камера 8 МП і селфі-камера 16 МП

Оновлення (з дати виготовлення): чотири оновлення ОС, 6 років оновлень програмного забезпечення

Додатково: IP65, розблокування за відбитком пальця, NFC і швидка зарядка за допомогою фірмового зарядного пристрою

Дешевий складаний телефон

Можна купити модель Razr+ минулого року зі знижкою, це один з найдешевших складних телефонів.

Телефон Motorola Razr+ 2024 Фото: wired.com

Нова лінійка Motorola Razr 2025 складається з Razr (700 доларів), Razr+ (1000 доларів) і Razr Ultra (1300 доларів). Однак важливо знати, що Razr+ 2025 практично ідентичний моделі Razr+ 2024. Є деякі невеликі поліпшення в міцності, але у нього той самий процесор, екрани і камери. Тож можна заощадити гроші й узяти торішню модель приблизно за 800 доларів (буває й дешевше).

Характеристики:

Зовнішній дисплей: 4 дюйми, 165 Гц LTPO, pOLED

Внутрішній дисплей: 6,9 дюйма, 165 Гц LTPO, AMOLED

Процесор і оперативна пам'ять: Snapdragon 8s Gen 3 з 12 ГБ ОЗП

Пам'ять: 256 ГБ

Акумулятор: 4000 мАг

Камери: основна камера 50 МП, телеоб'єктив 50 МП (2X), селфі-камера 32 МП

Оновлення (з дати виготовлення): три оновлення ОС, 4 роки оновлень безпеки

Додатково: бездротова зарядка, IPX8, розблокування відбитком пальця

Також Фокус писав, що при купівлі бюджетного смартфона варто звернути увагу на моделі Google Pixel 9a і Nothing Phone 3a Pro. Вони допоможуть укластися в бюджет, що не перевищує 500 доларів.