Находит и взрывает БПЛА врага: как работает бюджетный беспилотник Blaze с ИИ (видео)

Латвийский оборонный стартап Origin Robotics разработал недорогой беспилотник Blaze, способный обнаруживать, отслеживать и уничтожать быстро движущиеся воздушные угрозы, включая барражирующие боеприпасы и БПЛА.

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По данным Origin Robotics, компактный дрон-перехватчик Blaze можно развернуть за считанные минуты. Транспортный кейс беспилотника выполняет функции станции запуска и зарядной док-станции.

БПЛА Blaze

Дрон обнаруживает и перехватывает цели, сочетая радиолокационное обнаружение с компьютерным зрением на базе искусственного интеллекта (ИИ). Комплект датчиков EO/IR и распознавание на базе ИИ обеспечивают идентификацию и захват в режиме реального времени.

"Оснащенный осколочно-фугасной боеголовкой, он обеспечивает точное и эффективное устранение угроз даже в спорных условиях", — подчеркнули в компании.

Blaze получил трехуровневую систему безопасности, которая предотвращает непреднамеренную детонацию. Функция Wave-Off позволяет прервать миссию до момента окончательного захода на посадку. В случае нарушения геозоны, потери связи или возникновения критического сбоя БПЛА самоуничтожается.

Дроны Origin Robotics в Украине

Силы обороны Украины уже используют БПЛА BEAK от Origin Robotics в войне против РФ. Этот коптер-бомбардировщик способен нести 4 кг боеприпасов и поражать цели на расстоянии 15 километров, сбрасывая на них полезную нагрузку. При необходимости дрон можно в полевых условиях оснастить модулем для ведения разведки.

По словам производителя, BEAK является самым экономически выгодным высокоточным оружием на рынке. БПЛА состоит из компонентов военного класса, что выгодно выделяет его на фоне украинских и российских FPV-дронов, собранных из коммерческих деталей.

Главным преимуществом дрона BEAK считается способность сбрасывать боеприпасы с больших высот точнее, чем конкуренты. Секрет заключается в особом программном обеспечении для наведения даже неуправляемых бомб.

Напомним, ВВС США испытывают дроны-истребители YFQ-42A и YFQ-44A, разработанные компаниями General Atomics и Anduril для работы вместе с пилотируемыми самолетами.