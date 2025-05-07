Знаходить і підриває БПЛА ворога: як працює бюджетний безпілотник Blaze із ШІ (відео)

Латвійський оборонний стартап Origin Robotics розробив недорогий безпілотник Blaze, здатний виявляти, відстежувати і знищувати швидко рухомі повітряні загрози, включно з боєприпасами, що баражують, і БПЛА.

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За даними Origin Robotics, компактний дрон-перехоплювач Blaze можна розгорнути за лічені хвилини. Транспортний кейс безпілотника виконує функції станції запуску і зарядної док-станції.

БПЛА Blaze

Дрон виявляє і перехоплює цілі, поєднуючи радіолокаційне виявлення з комп'ютерним зором на базі штучного інтелекту (ШІ). Комплект датчиків EO/IR і розпізнавання на базі ШІ забезпечують ідентифікацію і захоплення в режимі реального часу.

"Оснащений осколково-фугасною боєголовкою, він забезпечує точне й ефективне усунення загроз навіть у спірних умовах", — підкреслили в компанії.

Blaze отримав трирівневу систему безпеки, яка запобігає ненавмисній детонації. Функція Wave-Off дає змогу перервати місію до моменту остаточного заходу на посадку. У разі порушення геозони, втрати зв'язку або виникнення критичного збою БПЛА самознищується.

Дрони Origin Robotics в Україні

Сили оборони України вже використовують БПЛА BEAK від Origin Robotics у війні проти РФ. Цей коптер-бомбардувальник здатний нести 4 кг боєприпасів і вражати цілі на відстані 15 кілометрів, скидаючи на них корисне навантаження. За необхідності дрон можна в польових умовах оснастити модулем для ведення розвідки.

За словами виробника, BEAK є найбільш економічно вигідною високоточною зброєю на ринку. БПЛА складається з компонентів військового класу, що вигідно вирізняє його з-поміж українських і російських FPV-дронів, зібраних із комерційних деталей.

Головною перевагою дрона BEAK вважається здатність скидати боєприпаси з великих висот точніше, ніж конкуренти. Секрет полягає в особливому програмному забезпеченні для наведення навіть некерованих бомб.

Нагадаємо, ВПС США випробовують дрони-винищувачі YFQ-42A і YFQ-44A, розроблені компаніями General Atomics і Anduril для роботи разом із пілотованими літаками.