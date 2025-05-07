Что делать, если Android тормозит: 7 трюков, которые помогут "оживить" смартфон

Со временем телефон начинает замедляться. Если речь о старом устройстве, но на покупку нового вы еще не решились, то можно попробовать помочь «усталому» гаджету.

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Об этом пишет cnet.com.

Все равно, какой у вас телефон – Samsung Galaxy, Motorola или OnePlus. Задействовав несколько важных настроек, вы сможете заметно улучшить производительность своего девайса.

Настройки для увеличения срока службы батареи

Отключите автоматическую регулировку яркости экрана или адаптивную регулировку яркости и установите регулятор уровня яркости на значение ниже 50%. Чем ярче экран, тем больше заряда аккумулятора он потребляет.

Используйте адаптивную батарею и оптимизацию батареи. Эти функции изучают, как вы используете свой телефон, в том числе какие приложения вы используете и когда, а затем оптимизируют приложения и расход заряда батареи, который они используют.

Спасительный «темный режим»

Еще один способ улучшить время работы батареи, а заодно и снизить нагрузку на глаза –использовать специальный темный режим. Любой телефон Android, работающий под управлением Android 10 или более поздней версии, будет иметь такую специальную опцию.

По данным Google, темный режим увеличивает срок службы аккумулятора, поскольку для отображения темного фона на OLED-дисплеях (используемых в большинстве флагманских телефонов) требуется меньше энергии, чем для отображения белого фона.

Чтобы включить темный режим, откройте приложение «Настройки» и найдите функцию «Темный режим», «Темная тема» или даже «Ночной режим» (как его любит называть Samsung).

Порядок на домашнем экране

Каждый раз, когда вы что-то устанавливаете, на домашнем экране появляется новый ярлык. Но чтобы не загромождать экран, можно нажать на пустую область домашнего экрана, а затем выбрать «Настройки». Найдите опцию «Добавить значок на домашний экран» или «Добавить новые приложения на домашний экран» и отключите ее.

Режим тишины

На время, когда телефон не задействуется так активно – например, ночью – Android предлагает режим «Не беспокоить», который будет держать телефон более или менее тихим в течение определенного периода. На некоторых телефонах это называется настройкой «Время простоя» или даже «Тихое время».

Перейдите в «Настройки», выберите «Звуки» (или «Уведомления»), затем найдите «Не беспокоить» или похожее название.

Используя эту функцию, вы можете задать диапазон часов, когда вы хотите отключить цифровой шум.

Подстраховка на случай потери или кражи телефона

Потерянный или украденный телефон можно отследить, если у вас включена функция Google Find My Device.

Откройте приложение «Настройки» и найдите Find My Device . Обычно он находится в разделе «Безопасность» приложения «Настройки».

Или, если у вас устройство Samsung, вы можете воспользоваться сервисом Samsung Find My Mobile, который находится в разделе «Настройки» — «Биометрия и безопасность» — «Найти мой мобильный телефон» .

Обновление никогда не помешает

Ошибки и другие проблемы, замедляющие работу вашего Android-устройства, потенциально можно устранить с помощью простого обновления программного обеспечения. Прежде чем загружать и устанавливать последнее обновление программного обеспечения, убедитесь, что ваше устройство подключено к Wi-Fi,.

Затем откройте приложение «Настройки» и введите «Обновление». Вы увидите либо «Обновление ПО», либо «Обновление системы» — выберите одно из них. Затем просто загрузите ПО, подождите несколько минут и установите его, когда оно будет готово.

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