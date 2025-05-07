Що робити, якщо Android гальмує: 7 трюків, які допоможуть "оживити" смартфон

З часом телефон починає сповільнюватися. Якщо йдеться про старий пристрій, але на купівлю нового ви ще не наважилися, то можна спробувати допомогти "втомленому" гаджету.

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Про це пише cnet.com.

Байдуже, який у вас телефон — Samsung Galaxy, Motorola або OnePlus. Задіявши кілька важливих налаштувань, ви зможете помітно поліпшити продуктивність свого девайса.

Налаштування для збільшення терміну служби батареї

Вимкніть автоматичне регулювання яскравості екрана або адаптивне регулювання яскравості та встановіть регулятор рівня яскравості на значення нижче 50%. Що яскравіший екран, то більше заряду акумулятора він споживає.

Використовуйте адаптивну батарею та оптимізацію батареї. Ці функції вивчають, як ви використовуєте свій телефон, зокрема які додатки ви використовуєте і коли, а потім оптимізують додатки та витрату заряду батареї, який вони використовують.

Рятівний "темний режим"

Ще один спосіб поліпшити час роботи батареї, а заодно і знизити навантаження на очі — використовувати спеціальний темний режим. Будь-який телефон Android, що працює під управлінням Android 10 або пізнішої версії, матиме таку спеціальну опцію.

За даними Google, темний режим збільшує термін служби акумулятора, оскільки для відображення темного фону на OLED-дисплеях (які використовуються в більшості флагманських телефонів) потрібно менше енергії, ніж для відображення білого фону.

Щоб увімкнути темний режим, відкрийте додаток "Налаштування" і знайдіть функцію "Темний режим", "Темна тема" або навіть "Нічний режим" (як його любить називати Samsung).

Порядок на домашньому екрані

Щоразу, коли ви щось встановлюєте, на домашньому екрані з'являється новий ярлик. Але щоб не захаращувати екран, можна натиснути на порожню область домашнього екрана, а потім вибрати "Налаштування". Знайдіть опцію "Додати значок на домашній екран" або "Додати нові програми на домашній екран" і вимкніть її.

Режим тиші

На час, коли телефон не задіюється так активно — наприклад, уночі — Android пропонує режим "Не турбувати", який триматиме телефон більш-менш тихим протягом певного періоду. На деяких телефонах це називається налаштуванням "Час простою" або навіть "Тихий час".

Перейдіть у "Налаштування", виберіть "Звуки" (або "Повідомлення"), потім знайдіть "Не турбувати" або схожу назву.

Використовуючи цю функцію, ви можете задати діапазон годин, коли ви хочете вимкнути цифровий шум.

Підстраховка на випадок втрати або крадіжки телефону

Загублений або вкрадений телефон можна відстежити, якщо у вас увімкнена функція Google Find My Device.

Відкрийте додаток "Налаштування" і знайдіть Find My Device . Зазвичай він знаходиться в розділі "Безпека" додатка "Налаштування".

Або, якщо у вас пристрій Samsung, ви можете скористатися сервісом Samsung Find My Mobile, що знаходиться в розділі "Налаштування" — "Біометрія та безпека" — "Знайти мій мобільний телефон" .

Оновлення ніколи не завадить

Помилки та інші проблеми, що уповільнюють роботу вашого Android-пристрою, потенційно можна усунути за допомогою простого оновлення програмного забезпечення. Перш ніж завантажувати та встановлювати останнє оновлення програмного забезпечення, переконайтеся, що ваш пристрій підключено до Wi-Fi.

Потім відкрийте додаток "Налаштування" і введіть "Оновлення". Ви побачите або "Оновлення ПЗ", або "Оновлення системи" — виберіть одне з них. Потім просто завантажте ПЗ, почекайте кілька хвилин і встановіть його, коли воно буде готове.

Раніше Фокус писав про топ-8 бюджетних планшетів Android які заслуговують на увагу. У список потрапили Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Amazon Fire HD 10 Plus, Google Pixel Tablet, OnePlus Pad2, Lenovo Tab P12 Pro, Lenovo Yoga Tab 13, Amazon Fire HD 8 (2022).