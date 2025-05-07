Может ли домашний ветрогенератор заменить солнечные панели: результаты испытаний

Портативные ветровые генераторы Shine Turbine могут стать достойной альтернативой солнечным панелям, но есть ряд нюансов.

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К такому выводу пришел редактор издания ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз, протестировавший устройство в Великобритании.

Он отметил, что в Европе солнечные генераторы популярны, и за последние несколько лет технология стала совершеннее. Однако в Великобритании большую часть года солнце может быть скрыто за облаками, поэтому производство энергии падает.

В этом случае хорошей альтернативой становятся ветрогенераторы Shine Turbine за 488 долларов с мощностью генерации 40 Вт. Это не так много, но вполне хватит для зарядки смартфонов, планшетов и других мобильных устройств. Установка оснащена аккумулятором емкостью 12 000 мАч, чтобы накапливать электроэнергию, когда она не нужна. Также есть возможность подключить внешнюю батарею.

В комплект Shine Turbine входит все необходимое для установки и производства электричества — турбина, подставка, растяжки, колышки и кабели. Первые несколько раз настройка заняла немало времени, но с опытом все делается гораздо быстрее. Особе внимание стоит уделить растяжкам, чтобы турбина стояла устойчиво.

Использование всей турбины в качестве большого внешнего аккумулятора имеет смысл для нерегулярных подзарядок на ходу, но в условиях базового лагеря лучше заряжать отдельные внешние аккумуляторы и использовать их, сохраняя резерв в турбине для резервного питания в безветренные дни.

Выходная мощность кажется небольшой, особенно по сравнению с солнечными панелями на 100 Вт или 200 Вт. Кроме того, установка на новом месте занимает больше времени, чем у портативных панелей. Зато Shine Turbine не зависит от времени суток и достаточно компактна по сравнению со многими другими ветрогенераторами.

Технические характеристики Shine Turbine:

номинальная мощность — 40 Вт;

внутренняя батарея — 3,7 В, 12 000 мАч;

разъем — регулируемый 5 В постоянного тока, 2,6 А;

порты зарядки — USB Standard-A, USB Micro-B;

длина в сложенном виде — 35 см;

ширина в сложенном виде — 10 см;

диаметр ротора — 60 ​​см;

высота крепления — 91,4 см;

общий вес — 1,3 кг;

системы защиты — от перенапряжения, пониженного напряжения, пониженной температуры, перегрева, перегрузки и переходных процессов.

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