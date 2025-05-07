Чи може домашній вітрогенератор замінити сонячні панелі: результати випробувань

Портативні вітрові генератори Shine Turbine можуть стати гідною альтернативою сонячним панелям, але є низка нюансів.

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Такого висновку дійшов редактор видання ZDNet Адріан Кінгслі-Г'юз, який протестував пристрій у Великій Британії.

Він зазначив, що в Європі сонячні генератори популярні, і за останні кілька років технологія стала досконалішою. Однак у Великій Британії більшу частину року сонце може бути приховане за хмарами, тому виробництво енергії падає.

У цьому випадку гарною альтернативою стають вітрогенератори Shine Turbine за 488 доларів з потужністю генерації 40 Вт. Це не так багато, але цілком вистачить для зарядки смартфонів, планшетів та інших мобільних пристроїв. Установка оснащена акумулятором ємністю 12 000 мАг, щоб накопичувати електроенергію, коли вона не потрібна. Також є можливість підключити зовнішню батарею.

У комплект Shine Turbine входить все необхідне для установки і виробництва електрики — турбіна, підставка, розтяжки, кілочки і кабелі. Перші кілька разів налаштування зайняло чимало часу, але з досвідом все робиться набагато швидше. Особливу увагу варто приділити розтяжкам, щоб турбіна стояла стійко.

Використання всієї турбіни як великого зовнішнього акумулятора має сенс для нерегулярних підзарядок на ходу, але в умовах базового табору краще заряджати окремі зовнішні акумулятори та використовувати їх, зберігаючи резерв у турбіні для резервного живлення в безвітряні дні.

Вихідна потужність здається невеликою, особливо порівняно з сонячними панелями на 100 Вт або 200 Вт. Крім того, встановлення на новому місці займає більше часу, ніж у портативних панелей. Зате Shine Turbine не залежить від часу доби і досить компактна порівняно з багатьма іншими вітрогенераторами.

Технічні характеристики Shine Turbine:

номінальна потужність — 40 Вт;

внутрішня батарея — 3,7 В, 12 000 мАг;

роз'єм — регульований 5 В постійного струму, 2,6 А;

порти зарядки — USB Standard-A, USB Micro-B;

довжина в складеному вигляді — 35 см;

ширина в складеному вигляді — 10 см;

діаметр ротора — 60 см;

висота кріплення — 91,4 см;

загальна вага — 1,3 кг;

системи захисту — від перенапруги, зниженої напруги, зниженої температури, перегріву, перевантаження і перехідних процесів.

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