Дешево и надежно: украинцы создают альтернативу Starlink, как она будет работать

Украинская компания Stetman создает спутниковую сеть UASAT, которая может стать альтернативой в случае отключения интернета Starlink.

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Подробности СЕО компании Дмитрий Стецюк рассказал в интервью изданию DOU.

Как пояснил руководитель, UASAT — это собственная спутниковая сеть от Stetman, базирующаяся на европейском геостационарном спутнике Jupiter 3 с пропускной способностью до 500 Гбит/с. Компания планирует завершить тестирование новых терминалов для этой сети уже через две недели, после чего запустить их в продажу.

"Пропускной способности хватит на 100-200 тысяч терминалов. Через UASAT мы будем продавать услуги спутника в Украине. Все контракты уже подписаны", — заверил Дмитрий Стецюк.

По его словам, терминалы UASAT будут стоить около $500, тогда как Starlink — около $650. Ежемесячная абонплата будет составлять $100 за скорость 5/100 Мбит/с. У Starlink стоимость аналогичная, но скорость выше — 20/200 Мбит/с.

Stetman работает над собственным терминалом для спутникового интернета. Система будет компактной и программно-управляемой с поддержкой сразу нескольких спутниковых сетей, независимо от типа орбиты. Для этого требуется глубокое программирование чипов, модуляция, SDR и вся спутниковая инженерия, но компания пригласила соответствующих специалистов.

Stetman уже производит продвинутые мультиканальные терминалы, есть версии как для военного, так и гражданского применения. Кроме того, она адаптирует для украинских условий системы сторонних производителей, таких как Intellian или Kymeta. Терминалы работают с различными спутниковыми группировками.

"Как только начнем выпуск собственных терминалов — они уже будут иметь соответствующую сертификацию и смогут поддерживать не только Starlink, но и OneWeb, Intelsat, UASAT одновременно. Например, соглашение с Requtech позволит официально разворачивать решения на базе OneWeb", — дополнил Дмитрий Стецюк.

Недавно Stetman заключила соглашение со шведской Requtech о серийном производстве спутниковых терминалов в Украине. Как отметил Дмитрий Стецюк, компания переделывает готовые комплекты под потребности украинцев: меняет формфактор для компактности, унифицирует разъемы, вводит стандарты безопасности и монтажа. Украинский стартап стремится, чтобы терминал был недорогим и мог работать с несколькими сетями, автоматически переключаясь между каналами.

"Рынок и технологии очень разнообразны. Есть LEO, GEO, MEO — каждая из орбит имеет свои особенности, задержки, пропускную способность, зоны покрытия. Если терминал поддерживает несколько сетей, он становится значительно стабильнее, независимее. Это дает большое преимущество в боевых условиях. В некоторых решениях, сертифицированных под Intelsat, одновременно доступно до 10 спутниковых сетей — и это именно тот уровень, к которому мы стремимся", — подчеркнул Дмитрий Стецюк.

Ранее писали, что произойдет, если США лишат Украину доступа к Starlink. У ВСУ есть несколько альтернатив, но они имеют свои недостатки.