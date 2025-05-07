Дешево та надійно: українці створюють альтернативу Starlink, як вона працюватиме

Українська компанія Stetman створює супутникову мережу UASAT, яка може стати альтернативою у випадку відключення інтернета Starlink.

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Подробиці СEO компанії Дмитро Стецюк розповів у інтерв'ю виданню DOU.

Як пояснив керівник, UASAT — це власна супутникова мережа від Stetman, що базується на європейському геостаціонарному супутнику Jupiter 3 з пропускною здатністю до 500 Гбіт/с. Компанія планує завершити тестування нових терміналів для цієї мережі вже за два тижні, після чого запустити їх у продаж.

"Пропускної здатності вистачить на 100-200 тисяч терміналів. Через UASAT ми продаватимемо послуги супутника в Україні. Всі контракти вже підписані", — запевнив Дмитро Стецюк.

За його словами, термінали UASAT коштуватимуть близько $500, тоді як Starlink близько $650. Щомісячна абонплата складатиме $100 за швидкість 5/100 Мбіт/с. У Starlink вартість аналогічна, але швидкість вища — 20/200 Мбіт/с.

Stetman працює над власним терміналом для супутникового інтернету. Система буде компактною і програмно-керованою з підтримкою одразу кількох супутникових мереж, незалежно від типу орбіти. Для цього потрібне глибоке програмування чипів, модуляція, SDR і вся супутня інженерія, але компанія запросила відповідних фахівців.

Stetman вже виробляє просунуті мультиканальні термінали, є версії як для військового, так і цивільного застосування. Крім того, вона адаптує для українських умов системи сторонніх виробників, таких як Intellian чи Kymeta. Термінали працюють з різними супутниковими угрупуваннями.

"Щойно почнемо випуск власних терміналів — вони вже матимуть відповідну сертифікацію і зможуть підтримувати не лише Starlink, а й OneWeb, Intelsat, UASAT одночасно. Наприклад, угода з Requtech дасть змогу офіційно розгортати рішення на базі OneWeb", — доповнив Дмитро Стецюк.

Нещодавно Stetman уклала угоду з шведською Requtech про серійне виробництво супутникових терміналів в Україні. Як зазначив Дмитро Стецюк, компанія переробляє готові комплекти під потреби українців: змінює формфактор для компактності, уніфікує роз'єми, запроваджує стандарти безпеки та монтажу. Український стартап прагне, щоб термінал був недорогим і міг працювати з кількома мережами, автоматично перемикаючись між каналами.

"Ринок і технології дуже різноманітні. Є LEO, GEO, MEO — кожна з орбіт має свої особливості, затримки, пропускну здатність, зони покриття. Якщо термінал підтримує декілька мереж, він стає значно стабільнішим, незалежнішим. Це дає велику перевагу в бойових умовах. У деяких рішеннях, сертифікованих під Intelsat, одночасно доступно до 10 супутникових мереж — і це саме той рівень, до якого ми прагнемо", — підкреслив Дмитро Стецюк.

Раніше писали, що станеться, якщо США позбавлять Україну доступу до Starlink. У ЗСУ має кілька альтернатив, але вони мають свої недоліки.