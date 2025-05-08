Призрачный флот: Китай создает новую систему, делающую корабли невидимыми для радаров

Китай работает над системой радиоэлектронной борьбы для защиты кораблей от ракетных ударов.

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Командо Пекинского научно-исследовательского института телеметрии, подрядчика аэрокосмической обороны, описала новую технологию в статье для научного издания Journal of Systems Engineering and Electronics, передает South China Morning Post.

Их исследование показало, что сетевые однобитные глушилки можно использовать для того, чтобы заставить вражеские ракеты преследовать "фантомные" корабли, в то время как настоящий флот остается полностью невидимым для радаров. Для этого на каждое судно необходимо установить четыре радиоэлектронных устройства, искажающих сигналы.

В ходе моделирования морского боя, проведенного китайскими учеными, противокорабельная ракета нацелилась на флот из восьми военных кораблей Народно-освободительной армии, отображенный на радаре. Однако на самом деле судно было всего одно, и находилось в другом месте. По мнению разработчиков, система может дать Китаю "абсолютное преимущество" в радиоэлектронной борьбе при сочетании с ИИ и другими новыми технологиями.

Ранее писали, что в Китае создали уникальную систему ПВО под названием Bullet Curtain. Она должна уничтожать ракеты и рои беспилотников с помощью "стены снарядов". В комплекс также входят радар, оптическая система обнаружения, система управления огнем, интегрированная система управления и боеприпасы.

В апреле также писали, что китайский корабль Tansuo Yi Hao заметили у берегов Австралии. По мнению аналитиков, военные Китая могут собирать информацию о расположении кабелей на морском дне.