Глубоководные датчики и карты морского дна: что делают китайские суда у побережья Австралии

Китайское глубоководное исследовательское судно на днях обошло Австралию по часовой стрелке и сейчас находится к западу от континента. Официальная миссия — гражданская разведка. Но оно может выполнять и военно-морские задачи. Например, установку или обслуживание акустических датчиков на морском дне и, возможно, детальное картографирование участков океанского дна для поддержки будущих подводных операций.

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Фокус перевел статью старшего аналитика ASPI Юэна Грэма и Рэя Пауэлла из Стэнфордского университета о военном присутствии Китая у берегов Австралии.

Данные из открытых источников позволяют делать такие обоснованные предположения, не сбрасывая со счетов возможности сбора экономических и научных данных.

Корабль Tansuo Yi Hao ("Исследователь-1") прошел аналогичным маршрутом вокруг Австралии в январе 2023 года, исследовав 1100 км глубин Диамантиновой впадины за 34 дня. Китайские государственные СМИ позже заявили, что это был первый случай достижения дна впадины. На борту судна находится экипажный подводный аппарат Fendouzhe ("Стремительный"), способный совершать длительные погружения на глубину более 10 тысяч метров.

Как и в 2023 году, вместо того чтобы сразу вернуться домой из Новой Зеландии, где оно проводило совместные работы с исследовательским институтом, судно вновь совершило длительный переход вокруг Австралии. Его транзитное пребывание в Бассовом проливе и внутри 200-мильной исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Австралии, тем не менее, допускалось международным правом при условии, что судно не занималось коммерческой исследовательской деятельностью и непрерывно находилось в движении, проявляя "должное уважение" к прибрежному государству.

Однако быстро появились предположения, что Tansuo Yi Hao может заниматься сбором разведывательной информации о кабелях на морском дне Австралии. Когда СМИ задали вопрос о присутствии корабля, премьер-министр Энтони Албанезе сказал, что "предпочел бы, чтобы его там не было".

Впоследствии судно Tansuo Yi Hao в основном оставалось за пределами ИЭЗ, когда пересекало Большой Австралийский залив. Оно не стало задерживаться, пока не достигло Диамантиновой впадины, расположенной примерно в 1100 км от побережья Западной Австралии, далеко за пределами ее морской юрисдикции.

Дислокация судна Tansuo Yi Hao 28 марта 2025 Фото: marinetraffic.com

Учитывая двойное назначение китайских морских научно-исследовательских объектов, было бы разумно предположить, что Tansuo Yi Hao и подводный аппарат имеют определенное военное назначение. Оба принадлежат китайскому Институту акустики, который, согласно его собственному сайту, уже несколько десятилетий связан с вооруженными силами.

Отправка исследовательского судна вокруг Австралии — менее очевидное проявление агрессии, чем развертывание китайской военно-морской оперативной группы в феврале и марте, а китайские исследовательские суда чаще встречаются вблизи Австралии, чем принято считать. Но этот проход — еще одна демонстрация растущего стратегического влияния Китая и его заинтересованности в операциях за пределами первой островной цепи.

Согласно данным автоматической информационной системы Starboard Maritime Intelligence, с 6 апреля Tansuo Yi Hao ежедневно делал остановки от 12 до 17 часов над Диамантиновой впадиной. Это согласуется с данными о продолжительности подводного плавания Fendouzhe, составляющей до 15 часов. За это время Fendouzhe мог устанавливать новые устройства или обслуживать акустические решетки, уже находящиеся на морском дне вблизи впадины. Датчики в свою очередь могли бы собирать ценную военную информацию о сигнатурах проходящих мимо кораблей.

Диамантиновая впадина находится слишком далеко, чтобы ее можно было использовать для мониторинга подходов к HMAS Stirling — единственной австралийской базе подводных лодок и главному центру будущих объединенных операций австралийских, британских и американских субмарин в рамках программы AUKUS. Кроме того, она слишком глубока для подводных операций. Однако Китай, как сообщается, разработал сети глубоководного наблюдения, которые могут работать в условиях экстремального давления в океанских впадинах и использовать акустические характеристики впадин для обнаружения звуковых сигнатур на расстоянии до тысячи километров, в том числе от проходящих кораблей и подводных лодок. Устройства прослушивания, как утверждается, крепятся к кабелю на морском дне, который соединен с небольшим буем, который в свою очередь служит источником питания и ретранслятором для спутниковой связи. Около десяти лет назад две системы были установлены в глубоководных впадинах возле Гуама и вблизи острова Яп в Федеративных Штатах Микронезии. С тех пор китайские технологии зондирования продолжают развиваться впечатляющими темпами.

База Королевского военно-морского флота Австралии HMAS Stirling Фото: Открытые источники

Повторный визит исследовательского судна к Диамантиновой впадине через два года может быть связан с необходимостью обслуживания или замены оборудования и сбора данных, накопленных с 2023 года. К сожалению, Австралия располагает весьма ограниченными возможностями для мониторинга морского дна за пределами своего континентального шельфа, поэтому она, скорее всего, не узнает, если Tansuo Yi Hao установит приборы на морском дне во время своего нынешнего прохода — или два года назад, если на то пошло.

Конечно, у китайских глубоководных экспедиций есть экономические мотивы и соображения престижа, которые могут даже преобладать. Однако было бы глупо сбрасывать со счетов возможность того, что Tansuo Yi Hao и другие специализированные исследовательские суда также используются для поддержки военно-морских амбиций Китая.

ВМС Китая наверняка заинтересованы в картах морского дна для своих будущих подводных операций, и хотя подводные аппараты способны картографировать лишь ограниченные участки, благодаря развитию технологий они могут делать это с впечатляющими подробностями.

Открытые данные не сообщают нам, действовали ли ранее китайские подводные лодки к югу от Австралии. Однако две недавние исследовательские экспедиции Tansuo Yi Hao, а также недавний транзит китайского военного корабля к югу от Австралии свидетельствуют о растущем стратегическом интересе Пекина к южному побережью Австралии. Это неудивительно, учитывая стратегическое значение HMAS Stirling.

Австралия должна понимать, что Китай уделяет ей больше стратегического внимания из-за инициативы AUKUS и присутствия здесь американских сил. Это, скорее всего, станет причиной более регулярного китайского морского присутствия в наших окрестностях, включающего не только военные активы, но и платформы двойного назначения, такие как разведывательные суда. Предполагать обратное означает зарывать голову в песок.

Об авторах

Юэн Грэм — старший аналитик ASPI.

Рэй Пауэлл — директор SeaLight, проекта Стэнфордского университета по обеспечению прозрачности в море. С 2017 по 2020 год он был атташе по вопросам обороны США в Австралии.