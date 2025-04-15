Глибоководні датчики і карти морського дна: що роблять китайські судна біля узбережжя Австралії

Китайське глибоководне дослідницьке судно днями обійшло Австралію за годинниковою стрілкою і зараз перебуває на захід від континенту. Офіційна місія — цивільна розвідка. Але воно може виконувати і військово-морські завдання. Наприклад, встановлення або обслуговування акустичних датчиків на морському дні і, можливо, детальне картографування ділянок океанського дна для підтримки майбутніх підводних операцій.

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Фокус переклав статтю старшого аналітика ASPI Юена Грема і Рея Пауелла зі Стенфордського університету про військову присутність Китаю біля берегів Австралії.

Дані з відкритих джерел дають змогу робити такі обґрунтовані припущення, не скидаючи з рахунків можливості збору економічних і наукових даних.

Корабель Tansuo Yi Hao ("Дослідник-1") пройшов аналогічним маршрутом навколо Австралії в січні 2023 року, дослідивши 1100 км глибин Діамантінової западини за 34 дні. Китайські державні ЗМІ пізніше заявили, що це був перший випадок досягнення дна западини. На борту судна перебуває екіпажний підводний апарат Fendouzhe ("Стрімкий"), здатний здійснювати тривалі занурення на глибину понад 10 тисяч метрів.

Як і 2023 року, замість того щоб одразу повернутися додому з Нової Зеландії, де воно проводило спільні роботи з дослідницьким інститутом, судно знову здійснило тривалий перехід навколо Австралії. Його транзитне перебування в Басовій протоці й усередині 200-мильної виключної економічної зони (ВЕЗ) Австралії, проте, допускалося міжнародним правом за умови, що судно не займалося комерційною дослідницькою діяльністю і безперервно перебувало в русі, виявляючи "належну повагу" до прибережної держави.

Однак швидко з'явилися припущення, що Tansuo Yi Hao може займатися збором розвідувальної інформації про кабелі на морському дні Австралії. Коли ЗМІ поставили запитання про присутність корабля, прем'єр-міністр Ентоні Албанезе сказав, що "волів би, щоб його там не було".

Згодом судно Tansuo Yi Hao здебільшого залишалося за межами ВЕЗ, коли перетинало Велику Австралійську затоку. Воно не стало затримуватися, поки не досягло Діамантінової западини, розташованої приблизно за 1100 км від узбережжя Західної Австралії, далеко за межами її морської юрисдикції.

Дислокація судна Tansuo Yi Hao 28 березня 2025 року Фото: marinetraffic.com

З огляду на подвійне призначення китайських морських науково-дослідних об'єктів, було б розумно припустити, що Tansuo Yi Hao та підводний апарат мають певне військове призначення. Обидва належать китайському Інституту акустики, який, згідно з його власним сайтом, уже кілька десятиліть пов'язаний зі збройними силами.

Відправлення дослідницького судна навколо Австралії — менш очевидний прояв агресії, ніж розгортання китайської військово-морської оперативної групи в лютому і березні, а китайські дослідницькі судна частіше зустрічаються поблизу Австралії, ніж прийнято вважати. Але цей прохід — ще одна демонстрація дедалі більшого стратегічного впливу Китаю і його зацікавленості в операціях за межами першого острівного ланцюга.

Згідно з даними автоматичної інформаційної системи Starboard Maritime Intelligence, з 6 квітня Tansuo Yi Hao щодня робив зупинки від 12 до 17 годин над Діамантіновою западиною. Це узгоджується з даними про тривалість підводного плавання Fendouzhe, що становить до 15 годин. За цей час Fendouzhe міг встановлювати нові пристрої або обслуговувати акустичні решітки, які вже знаходяться на морському дні поблизу западини. Датчики зі свого боку могли б збирати цінну військову інформацію про сигнатури кораблів, що проходять повз.

Діамантінова западина розташована занадто далеко, щоб її можна було використати для моніторингу підходів до HMAS Stirling — єдиної австралійської бази підводних човнів і головного центру майбутніх об'єднаних операцій австралійських, британських і американських субмарин у межах програми AUKUS. Крім того, вона занадто глибока для підводних операцій. Однак Китай, як повідомляється, розробив мережі глибоководного спостереження, які можуть працювати в умовах екстремального тиску в океанських западинах і використовувати акустичні характеристики западин для виявлення звукових сигнатур на відстані до тисячі кілометрів, зокрема від кораблів, які проходять повз, і підводних човнів. Пристрої прослуховування, як стверджується, кріпляться до кабелю на морському дні, який з'єднаний з невеликим буєм, що зі свого боку слугує джерелом живлення і ретранслятором для супутникового зв'язку. Майже десять років тому дві системи було встановлено в глибоководних западинах біля Гуама і поблизу острова Яп у Федеративних Штатах Мікронезії. Відтоді китайські технології зондування продовжують розвиватися разючими темпами.

База Королівського військово-морського флоту Австралії HMAS Stirling Фото: Відкриті джерела

Повторний візит дослідницького судна до Діамантінової западини через два роки може бути пов'язаний з необхідністю обслуговування або заміни обладнання та збору даних, накопичених з 2023 року. На жаль, Австралія має вельми обмежені можливості для моніторингу морського дна за межами свого континентального шельфу, тому вона, найімовірніше, не дізнається, якщо Tansuo Yi Hao встановить прилади на морському дні під час свого нинішнього проходу — або два роки тому, якщо на те пішло.

Звичайно, у китайських глибоководних експедицій є економічні мотиви і міркування престижу, які можуть навіть переважати. Однак було б нерозумно скидати з рахунків можливість того, що Tansuo Yi Hao та інші спеціалізовані дослідницькі судна також використовуються для підтримки військово-морських амбіцій Китаю.

ВМС Китаю напевно зацікавлені в картах морського дна для своїх майбутніх підводних операцій, і хоча підводні апарати здатні картографувати лише обмежені ділянки, завдяки розвитку технологій вони можуть робити це з разючими подробицями.

Відкриті дані не повідомляють нам, чи діяли раніше китайські підводні човни на південь від Австралії. Однак дві нещодавні дослідницькі експедиції Tansuo Yi Hao, а також нещодавній транзит китайського військового корабля на південь від Австралії свідчать про щораз більший стратегічний інтерес Пекіна до південного узбережжя Австралії. Це не дивно, враховуючи стратегічне значення HMAS Stirling.

Австралія повинна розуміти, що Китай приділяє їй більше стратегічної уваги через ініціативу AUKUS і присутність тут американських сил. Це, найімовірніше, стане причиною регулярнішої китайської морської присутності в наших околицях, що включає не тільки військові активи, а й платформи подвійного призначення, як-от розвідувальні судна. Припускати зворотне означає заривати голову в пісок.

Про авторів

Юен Грем — старший аналітик ASPI.

Рей Пауелл — директор SeaLight, проєкту Стенфордського університету із забезпечення прозорості в морі. З 2017 по 2020 рік він був аташе з питань оборони США в Австралії.