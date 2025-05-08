Примарний флот: Китай створює нову систему, що робить кораблі невидимими для радарів

Китай працює над системою радіоелектронної боротьби для захисту кораблів від ракетних ударів.

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Командо Пекінського науково-дослідного інституту телеметрії, підрядника аерокосмічної оборони, описала нову технологію в статті для наукового видання Journal of Systems Engineering and Electronics, передає South China Morning Post.

Їхнє дослідження показало, що мережеві однобітні глушилки можна використовувати для того, щоб змусити ворожі ракети переслідувати "фантомні" кораблі, тоді як справжній флот залишається повністю невидимим для радарів. Для цього на кожне судно необхідно встановити чотири радіоелектронні пристрої, що спотворюють сигнали.

Під час моделювання морського бою, проведеного китайськими вченими, протикорабельна ракета націлилася на флот із восьми військових кораблів Народно-визвольної армії, відображений на радарі. Однак насправді судно було всього одне, і перебувало в іншому місці. На думку розробників, система може дати Китаю "абсолютну перевагу" в радіоелектронній боротьбі в разі поєднання з ШІ та іншими новими технологіями.

Раніше писали, що в Китаї створили унікальну систему ППО під назвою Bullet Curtain. Вона має знищувати ракети і рої безпілотників за допомогою "стіни снарядів". До комплексу також входять радар, оптична система виявлення, система управління вогнем, інтегрована система управління і боєприпаси.

У квітні також писали, що китайський корабель Tansuo Yi Hao помітили біля берегів Австралії. На думку аналітиків, військові Китаю можуть збирати інформацію про розташування кабелів на морському дні.