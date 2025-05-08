Компания Huawei наращивает свои амбиции, стремясь стать китайским конкурентом Nvidia. Она уже представила архитектуру ИИ CloudMatrix 384 Supernode и продвинутый чип Ascend 920.

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Издание TechRadar оценило, насколько далеко Китай может шагнуть в вычислительных технологиях, обойдется ли без продукции США и какие проблемы его остановят.

В апреле Huawei запустила новый набор архитектуры инфраструктуры искусственного интеллекта CloudMatrix 384 Supernode, призванный составить конкуренцию системе NVL72 от американской компании Nvidia. Китайские инженеры уверяют, что их система обеспечивает почти вдвое большую вычислительную мощность (300 против 180 петафлопс) с превосходной памятью и пропускной способностью.

На следующий день после того, как США объявили о планах по дальнейшему ужесточению ограничений на экспорт ИИ-чипов в Китай, включая процессор Nvidia H20, компания Huawei представила Ascend 920 — чип для искусственного интеллекта следующего поколения. Его массовое производство обещают начать во второй половине 2025 года.

По информации The Wall Street Journal, Huawei сейчас готовится к тестированию Ascend 910D — своего самого мощного чипа ИИ на сегодня. Разработчик обратился к нескольким китайским технологическим компаниям с просьбой дать технологическую оценку продукту. Ожидается, что пробные партии будут изготовлены уже в конце мая 2025 года.

Изображение чипа Ascend 910D от Huawei Фото: Huawei

Ascend 910D — это процессор искусственного интеллекта последнего поколения, созданный на основе предыдущих моделей 910B и 910C. Хотя чип еще не поступил в продажу, Huawei, надеется, что он сможет сравниться по производительности с H100 от Nvidia или даже превзойти ее.

Huawei продолжает поставлять свои чипы 910C в больших объемах в китайские центры обработки данных и исследовательские лаборатории, а решение протестировать 910D свидетельствует о том, что компания удваивает усилия по созданию аппаратной экосистемы ИИ, независимой от продукции из США или других стран.

Даже если Ascend 910D не сможет полноценно конкурировать с Nvidia H100, он станет достойным вариантом для 0 использования внутри Китая. Это будет означать продолжающийся сдвиг в глобальной конкуренции на рынке аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта.

Пока независимые аналитики скептически относятся к тому, что Huawei сможет в ближайшее время догнать Nvidia по производительности и качеству экосистемы.

"В плане общей конструкции системы — вычислений, интеграции памяти, масштабируемости сетей и, что особенно важно, оркестровки программного обеспечения — Nvidia остается на три поколения впереди", — цитирует HPCwire слова Нила Шаха, вице-президента исследовательской фирмы Counterpoint Research.

Разрыв между США и Китаем частично обусловлен устоявшимся программным стеком Nvidia, в частности CUDA, который играет важную роль в ускорении и управлении рабочими нагрузками ИИ. Huawei, напротив, не имеет аналогичной зрелой программной платформы, что затрудняет оптимизацию на GPU или масштабирование на сложных инфраструктурах ИИ.

Ранее писали, что США теряют лидерство в сфере ИИ-чипов из-за Китая. По мнению гендиректора NVIDIA Дженсена Хуанга из-за экспортных ограничений мировые стандарты начнет диктовать Huawei, которой приходится стремительно развиваться.