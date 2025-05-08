Компанія Huawei нарощує свої амбіції, прагнучи стати китайським конкурентом Nvidia. Вона вже представила архітектуру ШІ CloudMatrix 384 Supernode і просунутий чіп Ascend 920.

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Видання TechRadar оцінило, наскільки далеко Китай може зробити крок в обчислювальних технологіях, чи обійдеться без продукції США і які проблеми його зупинять.

У квітні Huawei запустила новий набір архітектури інфраструктури штучного інтелекту CloudMatrix 384 Supernode, покликаний скласти конкуренцію системі NVL72 від американської компанії Nvidia. Китайські інженери запевняють, що їхня система забезпечує майже вдвічі більшу обчислювальну потужність (300 проти 180 петафлопс) з чудовою пам'яттю і пропускною здатністю.

Наступного дня після того, як США оголосили про плани щодо подальшого посилення обмежень на експорт ШІ-чипів до Китаю, включно з процесором Nvidia H20, компанія Huawei презентувала Ascend 920 — чіп для штучного інтелекту наступного покоління. Його масове виробництво обіцяють почати в другій половині 2025 року.

За інформацією The Wall Street Journal, Huawei зараз готується до тестування Ascend 910D — свого найпотужнішого чипа ШІ на сьогодні. Розробник звернувся до кількох китайських технологічних компаній із проханням дати технологічну оцінку продукту. Очікується, що пробні партії будуть виготовлені вже наприкінці травня 2025 року.

Зображення чипа Ascend 910D від Huawei Фото: Huawei

Ascend 910D — це процесор штучного інтелекту останнього покоління, створений на основі попередніх моделей 910B і 910C. Хоча чип ще не надійшов у продаж, Huawei, сподівається, що він зможе зрівнятися за продуктивністю з H100 від Nvidia або навіть перевершити її.

Huawei продовжує постачати свої чипи 910C у великих обсягах до китайських центрів обробки даних і дослідницьких лабораторій, а рішення протестувати 910D свідчить про те, що компанія подвоює зусилля по створенню апаратної екосистеми ШІ, незалежної від продукції зі США або інших країн.

Навіть якщо Ascend 910D не зможе повноцінно конкурувати з Nvidia H100, він стане гідним варіантом для 0 використання всередині Китаю. Це означатиме тривале зрушення в глобальній конкуренції на ринку апаратного забезпечення для штучного інтелекту.

Поки незалежні аналітики скептично ставляться до того, що Huawei зможе найближчим часом наздогнати Nvidia за продуктивністю і якістю екосистеми.

"У плані загальної конструкції системи — обчислень, інтеграції пам'яті, масштабованості мереж і, що особливо важливо, оркестровки програмного забезпечення — Nvidia залишається на три покоління попереду", — цитує HPCwire слова Ніла Шаха, віце-президента дослідницької фірми Counterpoint Research.

Розрив між США та Китаєм частково зумовлений усталеним програмним стеком Nvidia, зокрема CUDA, що відіграє важливу роль у прискоренні та управлінні робочими навантаженнями ШІ. Huawei, навпаки, не має аналогічної зрілої програмної платформи, що ускладнює оптимізацію на GPU або масштабування на складних інфраструктурах ШІ.

Раніше писали, що США втрачають лідерство у сфері ШІ-чіпів через Китай. На думку гендиректора NVIDIA Дженсена Хуанга через експортні обмеження світові стандарти почне диктувати Huawei, якій доводиться стрімко розвиватися.