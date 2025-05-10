Лучшие смартфоны Honor 2025 года: 4 модели, которые выбрали эксперты (фото)

В свой список опытные тестировщики внесли такие телефоны, как Honor Magic 7 Pro, Honor 200 Pro, Honor Magic V3, Honor 400 Lite.

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Об этом пишет издание techradar.com.

1. Honor Magic 7 Pro. Лучший телефон в целом

Honor Magic 7 Pro — один из лучших телефонов Android, предлагающий множество уникальных программных функций, таких как Deepfake Detection и AI Super Zoom.

Что касается камер, смартфон оснащен основным объективом 50 МП (f/1.4-2.0), сверхширокоугольным объективом 50 МП (f/2.0) и телеобъективом 200 МП (f/2.6), причем последний из этого числа — это шаг вперед по сравнению с телеобъективом 180 МП в Magic 6 Pro.

Однако самое большое обновление находится внутри — это чипсет Snapdragon 8 Elite от Qualcomm в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Процессор обеспечивает плавный просмотр, потоковую передачу и игровую производительность, подобную Samsung Galaxy S25 Ultra и OnePlus 13.

Смартфон Honor Magic 7 Pro Фото: Future / Luke Baker

Аккумулятор в Magic 7 Pro немного меньше, чем в Magic 6 Pro (5270 мАч против 5600 мАч), но, несмотря на это, он обеспечивает одно из лучших показателей времени автономной работы, которые тестировщики когда-либо видели в телефонах Android.

Недостатки тоже имеются: обработка изображений может быть неточной, а к пользовательскому интерфейсу Honor все еще нужно привыкнуть, если пользователь переходит на него со стандартного Android или iOS. Magic 7 Pro также дорого стоит.

Разработчики обещают семь лет обновлений ОС Android и безопасности для последних устройств серии Magic, включая Magic 7 Pro.

Характеристики:

ОС: MagicOS 9.0 на базе Android 15

Размер экрана: 6,8-дюймовый OLED, 120 Гц

Разрешение: 2800 x 1280 пикселей

Процессор: Snapdragon 8 Elite

ОЗУ: 12 ГБПамять: 512 ГБ

Аккумулятор: 5270 мАч

Задняя камера: 50 Мп + 50 Мп + 200 Мп

Фронтальная камера: 50 Мп

2. Honor 200 Pro. Лучший телефон среднего класса

Если нравится внешний вид флагманских телефонов Honor, но вы бы предпочли не платить за них четырехзначные суммы, то стоит рассмотреть последний премиальный смартфон среднего класса — Honor 200 Pro.

Благодаря тонкому корпусу, изогнутым краям и 6,8-дюймовому OLED-дисплею этот гаджет ощущается как флагман. Конечно, его чипсет Snapdragon 8s Gen 3 немного менее мощный, чем стандартный 8 Gen 3 (который есть у Magic 6 Pro), но при тестировании эксперты не заметили особой разницы между этой моделью и флагманом 2024 года.

Смартфон Honor 200 Pro Фото: Future / Luke Baker

Honor 200 Pro также может похвастаться сопоставимым временем автономной работы, а также схожей скоростью зарядки (100 Вт проводной и 66 Вт беспроводной). Однако понадобится зарядное устройство Honor SuperCharge, чтобы получить полную выходную мощность.

Главной особенностью аппарата является его инновационный портретный режим камеры, который воссоздает метод портретной фотографии Studio Harcourt, используя интеллектуальное программное обеспечение ИИ с премиальным оборудованием. Общая настройка камеры телефона также впечатляет: 50-мегапиксельный основной объектив, 50-мегапиксельный телеобъектив (с 2,5-кратным оптическим зумом) и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный макрообъектив.

Характеристики:

ОС: MagicOS 8.0 на базе Android 14

Размер экрана: 6,7 дюйма

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

ОЗУ: 12 ГБ Память: 512 ГБ

Аккумулятор: 5200 мАч

Задняя камера: 50 МП + 12 МП + 50 МП

Фронтальная камера: 50 МП

3. Honor 400 Lite. Лучший бюджетный телефон

Honor 400 Lite — самый дешевый телефон бренда и достойный выбор для тех, кто хочет получить функции в стиле iPhone 16 Pro Max.

Смартфон имеет яркий 6,7-дюймовый FHD+ OLED-дисплей, батарею емкостью 5230 мАч и аппаратные инструменты флагманского уровня, такие как специальная кнопка AI Camera. Однако придется довольствоваться иногда вялой производительностью и ограниченными возможностями камеры.

Смартфон Honor 400 Lite Фото: Future / Luke Baker

Это не значит, что Honor 400 Lite не может делать отличные снимки — его основная 108-мегапиксельная камера отлично снимает в идеальных условиях, но серьезным фотографам придется поискать что-то другое для настоящей универсальности.

Чипсет MediaTek Dimensity 7025 Ultra также попадает в категорию "не ужасный, но и не отличный". Не возникнет проблем с прокруткой и потоковой передачей на Honor 400 Lite, но он не справится с графически требовательными играми или интенсивными приложениями.

"Если вы надеетесь использовать что-то из этого, вам лучше подойдут модели Samsung или Motorola по схожей цене", — пишут авторы.

Характеристики:

ОС: Android 15

Размер экрана: 6,7 дюйма

Процессор: MediaTek Dimensity 7025 Ultra

ОЗУ: 8 ГБПамять: 256 ГБ

Аккумулятор: 5230 мАч

Задняя камера: 108 МП + 5 МП

Фронтальная камера: 16 МП

4. Honor Magic V3. Лучший складной телефон

Honor Magic V2 уже поднял планку дизайна складных телефонов, сравняв с землей сравнительно квадратные Samsung Galaxy Z Fold 5, Google Pixel Fold и OnePlus Open, а последняя складная модель бренда — это еще более визуально впечатляющее устройство.

Смартфон Honor Magic V3 Фото: Future / Luke Baker

Magic V3 — тонкий и легкий складной телефон, его толщина составляет всего 4,35 мм в разложенном виде и 9,2 мм в сложенном. Он также превосходит конкурентов по весу: 226 г против 239 г у Samsung Galaxy Z Fold 6.

Аппарат использует фирменную технологию дисплея Honor, его долговечный аккумулятор емкостью 5150 мАч должен развеять любые опасения по поводу срока службы складного аккумулятора. Телефон может похвастаться степенью водонепроницаемости IPX8 и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

"Конечно, программное обеспечение Honor Magic OS по-прежнему несовершенно (особенно по сравнению с его основными конкурентами), но если вы цените дизайн превыше всего, Magic V3 — это, пожалуй, лучшее складное устройство", — резюмировали тестировщики.

Характеристики:

ОС: MagicOS 8.0 на базе Android 14

Размер экрана: 7,92 дюйма (складной), 6,43 дюйма (внешний)

Разрешение: 2156 x 2344 (складной), 1060 x 2376 (внешний)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 16 ГБ

Память: 512 ГБ

Аккумулятор: 5150 мАч

Задняя камера: 50 МП + 40 МП + 50 МП

Фронтальная камера: 20 МП

Ранее мы писали про рейтинг устройств Mi, Poco и Redmi. Тестировщики выбрали смартфоны, которые, по их мнению, могут подойти и требовательным пользователям, и экономным. Это: Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 14T Pro, Poco X7 Pro, Xiaomi Mix Flip.