Найкращі смартфони Honor 2025 року: 4 моделі, які обрали експерти (фото)
У свій список досвідчені тестувальники внесли такі телефони, як Honor Magic 7 Pro, Honor 200 Pro, Honor Magic V3, Honor 400 Lite.
Про це пише видання techradar.com.
1. Honor Magic 7 Pro. Найкращий телефон загалом
Honor Magic 7 Pro — один із найкращих телефонів Android, що пропонує безліч унікальних програмних функцій, таких як Deepfake Detection і AI Super Zoom.
Що стосується камер, смартфон оснащений основним об'єктивом 50 МП (f/1.4-2.0), надширококутним об'єктивом 50 МП (f/2.0) і телеоб'єктивом 200 МП (f/2.6), причому останній з цього числа — це крок вперед порівняно з телеоб'єктивом 180 МП у Magic 6 Pro.
Однак найбільше оновлення знаходиться всередині — це чипсет Snapdragon 8 Elite від Qualcomm у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті. Процесор забезпечує плавний перегляд, потокову передачу та ігрову продуктивність, подібну до Samsung Galaxy S25 Ultra і OnePlus 13.
Акумулятор у Magic 7 Pro трохи менший, ніж у Magic 6 Pro (5270 мА-год проти 5600 мА-год), але, незважаючи на це, він забезпечує один із найкращих показників часу автономної роботи, які тестувальники коли-небудь бачили в телефонах Android.
Недоліки теж є: обробка зображень може бути неточною, а до призначеного для користувача інтерфейсу Honor все ще потрібно звикнути, якщо користувач переходить на нього зі стандартного Android або iOS. Magic 7 Pro також дорого коштує.
Розробники обіцяють сім років оновлень ОС Android і безпеки для останніх пристроїв серії Magic, включно з Magic 7 Pro.
Характеристики:
- ОС: MagicOS 9.0 на базі Android 15
- Розмір екрана: 6,8-дюймовий OLED, 120 Гц
- Роздільна здатність: 2800 x 1280 пікселів
- Процесор: Snapdragon 8 Elite
- ОЗП: 12 ГБПам'ять: 512 ГБ
- Акумулятор: 5270 мАг
- Задня камера: 50 Мп + 50 Мп + 200 Мп
- Фронтальна камера: 50 Мп
2. Honor 200 Pro. Найкращий телефон середнього класу
Якщо подобається зовнішній вигляд флагманських телефонів Honor, але ви б вважали за краще не платити за них чотиризначні суми, то варто розглянути останній преміальний смартфон середнього класу — Honor 200 Pro.
Завдяки тонкому корпусу, вигнутим краям і 6,8-дюймовому OLED-дисплею цей гаджет відчувається як флагман. Звісно, його чипсет Snapdragon 8s Gen 3 трохи менш потужний, ніж стандартний 8 Gen 3 (який є у Magic 6 Pro), але під час тестування експерти не помітили особливої різниці між цією моделлю і флагманом 2024 року.
Honor 200 Pro також може похвалитися порівнянним часом автономної роботи, а також схожою швидкістю заряджання (100 Вт дротового і 66 Вт бездротового). Однак знадобиться зарядний пристрій Honor SuperCharge, щоб отримати повну вихідну потужність.
Головною особливістю апарата є його інноваційний портретний режим камери, який відтворює метод портретної фотографії Studio Harcourt, використовуючи інтелектуальне програмне забезпечення ШІ з преміальним обладнанням. Загальне налаштування камери телефону також вражає: 50-мегапіксельний основний об'єктив, 50-мегапіксельний телеоб'єктив (з 2,5-кратним оптичним зумом) і 12-мегапіксельний надширококутний макрооб'єктив.
Характеристики:
- ОС: MagicOS 8.0 на базі Android 14
- Розмір екрана: 6,7 дюйма
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- ОЗП: 12 ГБ Пам'ять: 512 ГБ
- Акумулятор: 5200 мАг
- Задня камера: 50 МП + 12 МП + 50 МП
- Фронтальна камера: 50 МП
3. Honor 400 Lite. Найкращий бюджетний телефон
Honor 400 Lite — найдешевший телефон бренду і гідний вибір для тих, хто хоче отримати функції в стилі iPhone 16 Pro Max.
Смартфон має яскравий 6,7-дюймовий FHD+ OLED-дисплей, батарею ємністю 5230 мАг і апаратні інструменти флагманського рівня, такі як спеціальна кнопка AI Camera. Однак доведеться задовольнятися іноді млявою продуктивністю та обмеженими можливостями камери.
Це не означає, що Honor 400 Lite не може робити чудові знімки — його основна 108-мегапіксельна камера відмінно знімає в ідеальних умовах, але серйозним фотографам доведеться пошукати щось інше для справжньої універсальності.
Чипсет MediaTek Dimensity 7025 Ultra також потрапляє в категорію "не жахливий, але і не відмінний". Не виникне проблем із прокручуванням і потоковою передачею на Honor 400 Lite, але він не впорається з графічно вимогливими іграми або інтенсивними додатками.
"Якщо ви сподіваєтеся використовувати щось із цього, вам краще підійдуть моделі Samsung або Motorola за схожою ціною", — пишуть автори.
Характеристики:
- ОС: Android 15
- Розмір екрана: 6,7 дюйма
- Процесор: MediaTek Dimensity 7025 Ultra
- ОЗП: 8 ГБПам'ять: 256 ГБ
- Акумулятор: 5230 мАг
- Задня камера: 108 МП + 5 МП
- Фронтальна камера: 16 МП
4. Honor Magic V3. Найкращий складаний телефон
Honor Magic V2 вже підняв планку дизайну складних телефонів, зрівнявши з землею порівняно квадратні Samsung Galaxy Z Fold 5, Google Pixel Fold і OnePlus Open, а остання складна модель бренду — це ще більш візуально вражаючий пристрій.
Magic V3 — тонкий і легкий складаний телефон, його товщина становить лише 4,35 мм у розкладеному вигляді та 9,2 мм у складеному. Він також перевершує конкурентів за вагою: 226 г проти 239 г у Samsung Galaxy Z Fold 6.
Апарат використовує фірмову технологію дисплея Honor, його довговічний акумулятор ємністю 5150 мАг повинен розвіяти будь-які побоювання з приводу терміну служби складного акумулятора. Телефон може похвалитися ступенем водонепроникності IPX8 і бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт.
"Звичайно, програмне забезпечення Honor Magic OS, як і раніше, недосконале (особливо порівняно з його основними конкурентами), але якщо ви цінуєте дизайн понад усе, Magic V3 — це, мабуть, кращий складаний пристрій", — резюмували тестувальники.
Характеристики:
- ОС: MagicOS 8.0 на базі Android 14
- Розмір екрана: 7,92 дюйма (складаний), 6,43 дюйма (зовнішній)
- Роздільна здатність: 2156 x 2344 (складаний), 1060 x 2376 (зовнішній)
- Процесор: Snapdragon 8 Gen 3
- ОЗП: 16 ГБ
- Пам'ять: 512 ГБ
- Акумулятор: 5150 мАг
- Задня камера: 50 МП + 40 МП + 50 МП
- Фронтальна камера: 20 МП
Раніше ми писали про рейтинг пристроїв Mi, Poco і Redmi. Тестувальники вибрали смартфони, які, на їхню думку, можуть підійти і вимогливим користувачам, і економним. Це: Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 14T Pro, Poco X7 Pro, Xiaomi Mix Flip.