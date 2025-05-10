Найкращі смартфони Honor 2025 року: 4 моделі, які обрали експерти (фото)

У свій список досвідчені тестувальники внесли такі телефони, як Honor Magic 7 Pro, Honor 200 Pro, Honor Magic V3, Honor 400 Lite.

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Про це пише видання techradar.com.

1. Honor Magic 7 Pro. Найкращий телефон загалом

Honor Magic 7 Pro — один із найкращих телефонів Android, що пропонує безліч унікальних програмних функцій, таких як Deepfake Detection і AI Super Zoom.

Що стосується камер, смартфон оснащений основним об'єктивом 50 МП (f/1.4-2.0), надширококутним об'єктивом 50 МП (f/2.0) і телеоб'єктивом 200 МП (f/2.6), причому останній з цього числа — це крок вперед порівняно з телеоб'єктивом 180 МП у Magic 6 Pro.

Однак найбільше оновлення знаходиться всередині — це чипсет Snapdragon 8 Elite від Qualcomm у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті. Процесор забезпечує плавний перегляд, потокову передачу та ігрову продуктивність, подібну до Samsung Galaxy S25 Ultra і OnePlus 13.

Смартфон Honor Magic 7 Pro Фото: Future / Luke Baker

Акумулятор у Magic 7 Pro трохи менший, ніж у Magic 6 Pro (5270 мА-год проти 5600 мА-год), але, незважаючи на це, він забезпечує один із найкращих показників часу автономної роботи, які тестувальники коли-небудь бачили в телефонах Android.

Недоліки теж є: обробка зображень може бути неточною, а до призначеного для користувача інтерфейсу Honor все ще потрібно звикнути, якщо користувач переходить на нього зі стандартного Android або iOS. Magic 7 Pro також дорого коштує.

Розробники обіцяють сім років оновлень ОС Android і безпеки для останніх пристроїв серії Magic, включно з Magic 7 Pro.

Характеристики:

ОС: MagicOS 9.0 на базі Android 15

Розмір екрана: 6,8-дюймовий OLED, 120 Гц

Роздільна здатність: 2800 x 1280 пікселів

Процесор: Snapdragon 8 Elite

ОЗП: 12 ГБПам'ять: 512 ГБ

Акумулятор: 5270 мАг

Задня камера: 50 Мп + 50 Мп + 200 Мп

Фронтальна камера: 50 Мп

2. Honor 200 Pro. Найкращий телефон середнього класу

Якщо подобається зовнішній вигляд флагманських телефонів Honor, але ви б вважали за краще не платити за них чотиризначні суми, то варто розглянути останній преміальний смартфон середнього класу — Honor 200 Pro.

Завдяки тонкому корпусу, вигнутим краям і 6,8-дюймовому OLED-дисплею цей гаджет відчувається як флагман. Звісно, його чипсет Snapdragon 8s Gen 3 трохи менш потужний, ніж стандартний 8 Gen 3 (який є у Magic 6 Pro), але під час тестування експерти не помітили особливої різниці між цією моделлю і флагманом 2024 року.

Смартфон Honor 200 Pro Фото: Future / Luke Baker

Honor 200 Pro також може похвалитися порівнянним часом автономної роботи, а також схожою швидкістю заряджання (100 Вт дротового і 66 Вт бездротового). Однак знадобиться зарядний пристрій Honor SuperCharge, щоб отримати повну вихідну потужність.

Головною особливістю апарата є його інноваційний портретний режим камери, який відтворює метод портретної фотографії Studio Harcourt, використовуючи інтелектуальне програмне забезпечення ШІ з преміальним обладнанням. Загальне налаштування камери телефону також вражає: 50-мегапіксельний основний об'єктив, 50-мегапіксельний телеоб'єктив (з 2,5-кратним оптичним зумом) і 12-мегапіксельний надширококутний макрооб'єктив.

Характеристики:

ОС: MagicOS 8.0 на базі Android 14

Розмір екрана: 6,7 дюйма

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

ОЗП: 12 ГБ Пам'ять: 512 ГБ

Акумулятор: 5200 мАг

Задня камера: 50 МП + 12 МП + 50 МП

Фронтальна камера: 50 МП

3. Honor 400 Lite. Найкращий бюджетний телефон

Honor 400 Lite — найдешевший телефон бренду і гідний вибір для тих, хто хоче отримати функції в стилі iPhone 16 Pro Max.

Смартфон має яскравий 6,7-дюймовий FHD+ OLED-дисплей, батарею ємністю 5230 мАг і апаратні інструменти флагманського рівня, такі як спеціальна кнопка AI Camera. Однак доведеться задовольнятися іноді млявою продуктивністю та обмеженими можливостями камери.

Смартфон Honor 400 Lite Фото: Future / Luke Baker

Це не означає, що Honor 400 Lite не може робити чудові знімки — його основна 108-мегапіксельна камера відмінно знімає в ідеальних умовах, але серйозним фотографам доведеться пошукати щось інше для справжньої універсальності.

Чипсет MediaTek Dimensity 7025 Ultra також потрапляє в категорію "не жахливий, але і не відмінний". Не виникне проблем із прокручуванням і потоковою передачею на Honor 400 Lite, але він не впорається з графічно вимогливими іграми або інтенсивними додатками.

"Якщо ви сподіваєтеся використовувати щось із цього, вам краще підійдуть моделі Samsung або Motorola за схожою ціною", — пишуть автори.

Характеристики:

ОС: Android 15

Розмір екрана: 6,7 дюйма

Процесор: MediaTek Dimensity 7025 Ultra

ОЗП: 8 ГБПам'ять: 256 ГБ

Акумулятор: 5230 мАг

Задня камера: 108 МП + 5 МП

Фронтальна камера: 16 МП

4. Honor Magic V3. Найкращий складаний телефон

Honor Magic V2 вже підняв планку дизайну складних телефонів, зрівнявши з землею порівняно квадратні Samsung Galaxy Z Fold 5, Google Pixel Fold і OnePlus Open, а остання складна модель бренду — це ще більш візуально вражаючий пристрій.

Смартфон Honor Magic V3 Фото: Future / Luke Baker

Magic V3 — тонкий і легкий складаний телефон, його товщина становить лише 4,35 мм у розкладеному вигляді та 9,2 мм у складеному. Він також перевершує конкурентів за вагою: 226 г проти 239 г у Samsung Galaxy Z Fold 6.

Апарат використовує фірмову технологію дисплея Honor, його довговічний акумулятор ємністю 5150 мАг повинен розвіяти будь-які побоювання з приводу терміну служби складного акумулятора. Телефон може похвалитися ступенем водонепроникності IPX8 і бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт.

"Звичайно, програмне забезпечення Honor Magic OS, як і раніше, недосконале (особливо порівняно з його основними конкурентами), але якщо ви цінуєте дизайн понад усе, Magic V3 — це, мабуть, кращий складаний пристрій", — резюмували тестувальники.

Характеристики:

ОС: MagicOS 8.0 на базі Android 14

Розмір екрана: 7,92 дюйма (складаний), 6,43 дюйма (зовнішній)

Роздільна здатність: 2156 x 2344 (складаний), 1060 x 2376 (зовнішній)

Процесор: Snapdragon 8 Gen 3

ОЗП: 16 ГБ

Пам'ять: 512 ГБ

Акумулятор: 5150 мАг

Задня камера: 50 МП + 40 МП + 50 МП

Фронтальна камера: 20 МП

Раніше ми писали про рейтинг пристроїв Mi, Poco і Redmi. Тестувальники вибрали смартфони, які, на їхню думку, можуть підійти і вимогливим користувачам, і економним. Це: Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 14T Pro, Poco X7 Pro, Xiaomi Mix Flip.