Квантовой энергии придумали новое неожиданное применение: что известно

В Великобритании выпустили первую в мире песню, созданную с помощью квантовой энергии и генеративного искусственного интеллекта

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Трек под названием «Recurse» представил британский технологический стартап Moth в сотрудничестве с электронным исполнителем ILĀ. По словам авторов проекта, сочетание квантовых вычислений и искусственного интеллекта ознаменовало собой «революционный момент в слиянии музыки и технологий».

Кроме того, «Recurse» стала первой коммерческой песней, созданной с использованием квантового генеративного ИИ. Этот трек доступен на Spotify и других платформах; а также в интерактивной системе 24/7, которая развивается в реальном времени.

ИИ бережет авторское право

Трек был создан с использованием Archaeo – собственной платформы Moth. В отличие от традиционных систем ИИ, которые полагаются на большие наборы данных, собранные в интернете, Archaeo сочетает генеративный ИИ с параметризованными квантовыми схемами, позволяя исполнителям сочинять музыку из небольших, самостоятельно отобранных входных данных.

Такой подход не только защищает творческую собственность и оригинальность, но и использует квантовую теорию информации, которая обеспечивает гораздо большую гибкость при внедрении информации по сравнению с классическими вычислениями.

Генеральный директор Moth Доктор Илана Висби заявила, что выпуск трека знаменует собой «определяющий момент» не только для компании, но и для «будущего самого творчества».

«Recurse демонстрирует силу квантового ИИ для поддержки артистов», – сказала Висби.

Что касается ILĀ, то он предоставил возможность использовать оригинальные звуки для обучения генеративного инструмента ИИ, работающего внутри музыкального ПО Moth. Немецкий стартап IQM помог усовершенствовать музыку, используя свои квантовые компьютеры.

В чем фишка Archaeo

Использование ИИ – не новость для музыкальной индустрии. Генеративные инструменты ИИ, такие как Suno или Udio, способны создавать саундтреки с нуля. Однако Archaeo учится на небольших образцах определенного исполнителя, а затем помогает ему создать новую песню.

«Очень приятно использовать технологию, которая была создана для работы с вами, а не просто заменяет вас», — сказал ILĀ. По его мнению, такой подход «создает нечто гораздо более человечное, что кажется более аутентичным в творческом плане».

Ранее Фокус писал, что в Китае изобрели новый ИИ-чип, несмотря на санкции США. В частности, поставки чипов Huawei 910C начались всего через несколько недель после того, как США убрали NVIDIA H20 с китайского рынка.

Тем временем сама компания NVIDIA предупредила, что США могут потерять свое нынешнее лидерство в сфере искусственного интеллекта. Одним из главных конкурентов называют как раз Китай.