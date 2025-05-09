Квантовій енергії придумали нове несподіване застосування: що відомо

У Великій Британії випустили першу у світі пісню, створену за допомогою квантової енергії та генеративного штучного інтелекту

Related video

Про це повідомляє interestingengineering.com.

Трек під назвою "Recurse" представив британський технологічний стартап Moth у співпраці з електронним виконавцем ILĀ. За словами авторів проєкту, поєднання квантових обчислень і штучного інтелекту ознаменувало собою "революційний момент у злитті музики і технологій".

Крім того, "Recurse" стала першою комерційною піснею, створеною з використанням квантового генеративного ШІ. Цей трек доступний на Spotify та інших платформах; а також в інтерактивній системі 24/7, яка розвивається в реальному часі.

ШІ береже авторське право

Трек був створений з використанням Archaeo — власної платформи Moth. На відміну від традиційних систем ШІ, які покладаються на великі набори даних, зібрані в інтернеті, Archaeo поєднує генеративний ШІ з параметризованими квантовими схемами, даючи змогу виконавцям складати музику з невеликих, самостійно відібраних вхідних даних.

Такий підхід не тільки захищає творчу власність і оригінальність, а й використовує квантову теорію інформації, яка забезпечує набагато більшу гнучкість при впровадженні інформації порівняно з класичними обчисленнями.

Генеральний директор Moth Доктор Ілана Вісбі заявила, що випуск треку знаменує собою "визначальний момент" не тільки для компанії, а й для "майбутнього самої творчості".

"Recurse демонструє силу квантового ШІ для підтримки артистів", — сказала Вісбі.

Що стосується ILĀ, то він надав можливість використовувати оригінальні звуки для навчання генеративного інструменту ШІ, що працює всередині музичного ПЗ Moth. Німецький стартап IQM допоміг удосконалити музику, використовуючи свої квантові комп'ютери.

У чому фішка Archaeo

Використання ШІ — не новина для музичної індустрії. Генеративні інструменти ШІ, такі як Suno або Udio, здатні створювати саундтреки з нуля. Однак Archaeo вчиться на невеликих зразках певного виконавця, а потім допомагає йому створити нову пісню.

"Дуже приємно використовувати технологію, яка була створена для роботи з вами, а не просто замінює вас", — сказав ILĀ. На його думку, такий підхід "створює щось набагато більш людяне, що здається більш автентичним у творчому плані".

Раніше Фокус писав, що в Китаї винайшли новий ШІ-чіп, незважаючи на санкції США. Зокрема, поставки чипів Huawei 910C почалися всього через кілька тижнів після того, як США прибрали NVIDIA H20 з китайського ринку.

Тим часом сама компанія NVIDIA попередила, що США можуть втратити своє нинішнє лідерство у сфері штучного інтелекту. Одним із головних конкурентів називають якраз Китай.