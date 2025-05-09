Миллионы приложений для смартфонов заблокированы: что происходит и опасно ли это

Компания Google заблокировала больше двух миллионов приложений в магазине Google Play и призвала всех пользователей держать телефоны в «режиме защиты».

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Об этом пишет The Sun.

Как пояснили в Google, к такому массовому блокированию пришлось прибегнуть, поскольку эти приложения могли нанести вред пользователям. Также в Google подчеркнули, что за прошлый год заблокировали 158 тыс. подозрительных аккаунтов, пытавшихся распространять потенциально опасные приложения.

Специалисты Google настоятельно рекомендуют владельцам телефонов Android постоянно держать функцию Play Protect включенной. Это специальная функция, которая сканирует приложения на телефоне, чтобы убедиться, что они не являются подозрительными.

Эту функцию можно найти в приложении Google Play Store.

Как отметили в Google, если приложение особенно опасно, эта функция может деактивировать его и даже удалить с вашего устройства.

В некоторых версиях Android функция Play Protect может сбрасывать разрешения приложений для защиты конфиденциальности. Таким образом предотвращается установка непроверенного приложения, использующего конфиденциальные данные, которые могут перехватить мошенники для финансовых афер.

Для того, чтобы настроить полезную функцию, зайдите в приложение Play Store, нажмите «Профиль» — «Play Protect» — «Настройки» и включите функцию «Улучшить обнаружение вредоносных приложений».

Если функция обнаружит нежелательное приложение, она покажет соответствующее уведомление.

функция Play Protect Фото: Google

Недавно Google обновила Play Protect, добавив в него специальную функцию искусственного интеллекта, чтобы еще лучше отслеживать подозрительные приложения.

Компания заявила, что Play Protect теперь сканирует более 200 миллиардов приложений ежедневно.

Ранее в компании Google анонсировали внедрение нового набора функций с режимом расширенной защиты, чтобы смартфоны нельзя было украсть . Например, предусмотрена опция, которая позволит анализировать журналы цифровой активности, если произошло нежелательное «вторжение».