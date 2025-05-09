Мільйони додатків для смартфонів заблоковано: що відбувається і чи небезпечно це

Компанія Google заблокувала понад два мільйони додатків у магазині Google Play і закликала всіх користувачів тримати телефони в "режимі захисту".

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Про це пише The Sun.

Як пояснили в Google, до такого масового блокування довелося вдатися, оскільки ці додатки могли завдати шкоди користувачам. Також у Google наголосили, що за минулий рік заблокували 158 тис. підозрілих акаунтів, які намагалися поширювати потенційно небезпечні додатки.

Фахівці Google настійно рекомендують власникам телефонів Android постійно тримати функцію Play Protect увімкненою. Це спеціальна функція, яка сканує додатки на телефоні, щоб переконатися, що вони не є підозрілими.

Цю функцію можна знайти в додатку Google Play Store.

Як зазначили в Google, якщо додаток особливо небезпечний, ця функція може деактивувати його і навіть видалити з вашого пристрою.

У деяких версіях Android функція Play Protect може скидати дозволи додатків для захисту конфіденційності. У такий спосіб запобігають встановленню неперевіреного додатка, що використовує конфіденційні дані, які можуть перехопити шахраї для фінансових афер.

Для того, щоб налаштувати корисну функцію, зайдіть у застосунок Play Store, натисніть "Профіль" — "Play Protect" — "Налаштування" і ввімкніть функцію "Поліпшити виявлення шкідливих застосунків".

Якщо функція виявить небажаний додаток, вона покаже відповідне повідомлення.

функція Play Protect Фото: Google

Нещодавно Google оновила Play Protect, додавши в нього спеціальну функцію штучного інтелекту, щоб ще краще відслідковувати підозрілі додатки.

Компанія заявила, що Play Protect тепер сканує понад 200 мільярдів додатків щодня.

Раніше в компанії Google анонсували впровадження нового набору функцій з режимом розширеного захисту, щоб смартфони не можна було вкрасти . Наприклад, передбачена опція, яка дасть змогу аналізувати журнали цифрової активності, якщо сталося небажане "вторгнення".