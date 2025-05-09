7 признаков того, что смартфон сам замедляет работу: как его можно ускорить

Литий-ионный аккумулятор смартфонов со временем садится по мере того, как его заряжают и используют. Избыточное тепло также может ускорить этот процесс.

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Об этом пишет издание thesun.co.uk.

Примерно через два года (или 500 полных циклов зарядки) аккумулятор будет удерживать всего 80% от своего максимального заряда по сравнению с тем, когда он был новым. Это означает уменьшение срока службы аккумулятора и более частую зарядку. Химическое старение может также вызывать другие проблемы.

"Чтобы телефон работал правильно, электроника должна иметь возможность получать мгновенную мощность от аккумулятора", — объясняет Apple. "Одним из атрибутов, влияющих на эту мгновенную подачу мощности, является сопротивление аккумулятора. Батарея с высоким сопротивлением может не обеспечить достаточной мощности для системы, которая в ней нуждается. Сопротивление аккумулятора может увеличиться, если у него более высокий химический возраст".

Когда сопротивление высокое, напряжение может упасть — и потенциально упасть настолько низко, что нормальное функционирование станет невозможным. Это может нанести ущерб электронике гаджета и может привести к полному его отключению. Поэтому Apple использует iPhone Performance Management, чтобы избежать этих отключений. Это означает намеренное замедление работы смартфона.

"iOS будет динамически управлять максимальной производительностью некоторых компонентов системы, таких как центральный и графический процессоры", — заявила Apple. "В результате рабочие нагрузки устройства будут самобалансироваться, обеспечивая более плавное распределение системных задач, а не более крупные и быстрые скачки производительности одновременно. Вы даже не заметите никаких различий в производительности устройства".

Однако когда функция управления производительностью работает на "экстремальных" уровнях, вы можете заметить определенные неожиданные эффекты.

7 признаков, на которые следует обратить внимание:

Более длительное время запуска приложений.

Более низкая частота кадров при прокрутке.

Затемнение подсветки (которое можно переопределить в Центре управления).

Более низкая громкость динамика до -3 дБ.

Постепенное снижение частоты кадров в некоторых приложениях.

В самых экстремальных случаях вспышка камеры будет отключена, что видно в пользовательском интерфейсе камеры.

Приложения, обновляющиеся в фоновом режиме, могут потребовать перезагрузки при запуске.

Apple также подтвердила, что есть несколько функций, на которые управление производительностью никогда не повлияет. Эти функции включают в себя:

Качество звонков и пропускная способность сети.

Качество снятых фото и видео.

Производительность GPS.

Точность определения местоположения.

Датчики, такие как гироскоп, акселерометр, барометр.

Apple Pay.

Например, плохое качество звонков, скорее всего, связано с плохим сигналом или с тем, что слишком много людей используют ту же сеть, что и вы.

Если вы беспокоитесь о состоянии аккумулятора iPhone, вы можете проверить, насколько он здоров. Зайдите в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Состояние аккумулятора" и посмотрите на показания на этой странице. Вы можете увидеть максимальную емкость заряда аккумулятора по сравнению с тем, когда он был новым.

Если у вас возникли проблемы, вам не обязательно спешить и покупать новый iPhone. Один из более дешевых вариантов — заменить аккумулятор, что обычно стоит менее 100 долларов США. Это поможет улучшить производительность мобильного телефона.

Ранее мы писали, что смартфонам Samsung не хватает одной важной функции. Несмотря на то, что флагманские телефоны Samsung регулярно попадают в рейтинги лучших смартфонов, им есть куда стремиться. Например, усовершенствовать аккумулятор – ведь пользователи бывают недовольны недостаточной скоростью зарядки.