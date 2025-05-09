Топовым смартфонам Samsung не хватает одной важной функции: какой именно

Несмотря на то, что флагманские телефоны Samsung регулярно попадают в рейтинги лучших смартфонов, им есть куда стремиться. Например, усовершенствовать аккумулятор – ведь пользователи бывают недовольны недостаточной скоростью зарядки.

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Об этом сообщает androidauthority.com.

Как отмечает издание, владельцы смартфонов сравнивают южнокорейские телефоны с китайскими – и Samsung проигрывает, когда дело касается зарядки. Например, Samsung S23 Ultra заряжается значительно дольше, чем китайский OPPO Reno 10 Pro+. В частности, у премиального Samsung есть большая батарея на 5000 мАч, но он поддерживает скорость зарядки только до 45 Вт с совместимым адаптером. В тестах Android Authority скорости зарядки S23 Ultra устройство зарядилось с 1% до 100% за 57 минут с использованием адаптера на 45 Вт.

Что касается «китайца» то он, с аккумулятором 4700 мАч и зарядкой 100 Вт, требует для зарядки лишь около 20 минут.

Тут есть важное уточнение, которое следует учитывать, когда речь идет о скорости зарядки. Заявленная скорость зарядки смартфона не означает, что он поддерживает эту скорость во время процесса зарядки. Фактически, эта пиковая скорость обычно достигается только временно при более низких уровнях заряда батареи. По мере зарядки батареи скорость может значительно замедлиться, даже до отметки 80%.

сравнительный график зарядки телефонов Фото: androidauthority.com

Как видно на графике, тестирование нескольких флагманов показало, что на пиковой скорости зарядки тратится лишь небольшое количество времени. Это означает, что даже несмотря на то, что Samsung Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 15 Ultra имеют разные скорости зарядки (45 Вт против 90 Вт), время, затрачиваемое на зарядку до 100%, отличается всего на несколько минут. Это отчасти связано с более крупной батареей китайского Xiaomi 15 Ultra емкостью 5410 мАч по сравнению с батареей S25 Ultra емкостью 5000 мАч. Однако это также связано с тем, как быстро флагман Xiaomi снижает скорость зарядки по мере заполнения батареи.

Тем не менее, такие телефоны, как OnePlus 13 (аккумулятор 6000 мАч, зарядка 100 Вт) и HONOR Magic 7 Pro (аккумулятор 5850 мАч, зарядка 100 Вт) заряжаются почти вдвое быстрее, чем S25 Ultra, несмотря на более крупные батареи. Очевидно, что флагманы Samsung могли бы быть намного быстрее.

Ранее стало известно, что южнокорейская компания Samsung представила новый смартфон Galaxy XCover 7 Pro с высокой мощностью и защитой. Разработчики отмечали, что протестировали дисплей гаджета на устойчивость к дезинфицирующим средствам, поэтому экран со временем не ухудшается даже при постоянной чистке.